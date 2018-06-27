Vodafone Smart N9 gelirse büyük talep görebilir

GSM Operatörü Vodafone’nun yeni modeli Smart N9 tanıtıldı. Vodafone Smart N9 teknik özellikleri şöyle;

EKRAN ÖZELLİKLERİ

Vodafone Smart N9 modelinde 5.5 inçlik bir ekran tercih edilmiştir. Bu ekran 292 PPI Piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD ekran teknolojisi kullanmaktadır. Ekran/Gövde oranı ise %77.14’dür.

BATARYA ÖZELLİKLERİ

Bu akıllı telefonu 2900 mAh’lık hızlı şarj özellikli bir batarya desteklemektedir.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

1.28 GHz hızında 4 çekirdekli MediaTek MT6739WA chipset yer alıyor. 2 GB RAM, Grafik işlemcisi olarak PowerVR GE8100 bulunuyor.

DAHİLİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİ

Hemen hemen her başlangıç modelinde olan 16 GB’lık dahili depolamaya sahiptir. Bu hafıza yetersiz diye düşünürseniz kapasitesini microSD kart ile 32 GB’a kadar artırabilirsiniz.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka ana kamerası 13 megapiksel çözünürlüğüne sahiptir. Bu arka kamera ile 1080p FULL HD video kayıt yapabilirsiniz. Özçekim kamerası ise 8 MP’dir. Ön kamerada LED Flaş bulunmaktadır.

İŞLETİM SİSTEMİ

Vodafone Smart N9 modelinde Android 8.1 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir.

DİĞER ÖZELLİKLER

4.5G desteği, NFC ve Parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

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