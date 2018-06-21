Vivo NEX S çerçevesiz tasarımı ve üstün özellikleri ile geliyor

Çerçevesiz ekran tasarımlı telefonlar artık hayatımızda yer almaya başladı. Oppo Find X modelinden sonra Vivo NEX S modeli harika bir tasarım ile teknoloji tutkunlarını cezbediyor.

Vivo NEX S teknik özelliklerine bakalım;

6.59 inçlik oldukça büyük bir Super AMOLED ekran teknolojisi bulunmaktadır. Bu ekran 388 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise % 86.03’dur.

Vivo NEX S modelini 4000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise 12 megapiksellik arka ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğe sahip ikinci arka kamera yer almaktadır. İkinci arka kamera ile F2.4 diyafram aralığına sahip olmaktadır.

Vivo NEX S performans özelliklerine baktığımızda ise 2.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti bulunmaktadır. 8 GB RAM ile performans konusunda harika bir kullanım yaşayabilirsiniz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken malesef microSD hafıza kartı desteği bulunmamaktadır.

4.5G teknolojisi ise CAT 16’dır Yani saniyede 1000 Mbps indirme hızını görebilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu ve Android 8.1 Oreo sürümü ile gelecek olan bu modelin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir net bilgi bulunmamaktadır.

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