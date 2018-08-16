Vestel Venüs Z20 özellikleri nasıl?

[Toplam:0 Ortalama:0/5]

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizim Vestel, venüsümüz var dedikten sonra Vestel Venüs modellerine olan talep oldukça artmaya başladı.

İnternette Venüs modellerinin teknik özelliklerine bakanların sayısı artmaya devam ediyor.

Bizde sizlere bu yazımızda Vestel Venüs Z20 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Etkileyici özellikleri ve tasarımı ile anlatılması gereken bir modeldir.

Vestel Venüs Z20 ekran özellikleri: Bu model 5.65 inçlik oldukça büyük ve ideal ekran bulunuyor. Bu ebatların üzerinde olduğu zaman cepte taşınması imkansız hale gelmektedir. 427 PPI Piksel yoğunluğu ile IPS LCD ekran teknolosini kullanıyor. Ekran/Gövde oranı ise % 76.63’dür.

Vestel Venüs Z20 batarya özellikleri: 3400 mAh’lık güçlü bir batarya ile iyi bir kullanım süresi hedeflemektedir. Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj desteğinin olduğunu hatırlatalım. Bu arada değiştirlemez bataryası olmadığını söyleyelim. Değiştirilemez batarya artık günümüzde çok önemli değil. Neden derseniz artık batarya teknolojiler eskiye göre çok daha dayanıklı olduğu için telefon bozuluyor ama batarya ölmüyor.

Vestel Venüs Z20 performansı: Vestel’in bu etkileyici modelinde 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 chipset bulunmaktadır. 4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefondur. 64 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Vestel Venüs Z20 hafıza kartı takılıyor mu diye soruyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır. 2 TB’a kadar hafızasını artırabilirsiniz.

Vestel Venüs Z20 kamera özellikleri: 16 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunmaktadır. Arka ana kamera 2160p Ultra HD 4K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamerası 5 MP’dir ve derinlik algısı özelliği vermektedir. Arka kamera F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğündedir. Ön kamera da F2.2 diyafram açıklığı mevcuttur.

Vestel Venüs Z20 diğer özellikleri: 4.5G teknolojisi olarak CAT 6 bulunmaktadır. Yani saniyede ortalama 300 Mbps indirme hızını görebilirsiniz. Android 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. NFC, Kızılötesi, suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunmuyor. Eş değer modellerine göre kıyasladığınızda bu model de radyo olması ayrı bir güzellik katmaktadır.

Parmak izi okuucusu olan Vestel Venüs Z20 1699 TL’den satılmaktadır. Donanım ve performans olarak parasını sonuna kadar hak eden bir akıllı telefondur.