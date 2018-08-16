Vestel Venus Z20 ekran kırılmasına karşı 3 ay garantili

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Vestel Venüs akıllı telefonlarına karşı her geçen gün talep artmaya devam ediyor.

Özellikle Vestel Venüs Z20 modeli en çok incelenen modeller arasında yer alıyor. Uygun fiyat ve performansı ile göz dolduran bu modelde güzel bir garanti kampanyasının bulunduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Vestel Venüs Z20 modeli alanlar ön ve arka camların kırılmasına karşı garanti veriliyor. Tabi ömür boyu bir garanti değil. 26 Temmuz 2018 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında alacağınız Vestel Venüs Z20 modeli fatura tarihinden itibaren 3 ay garanti kapsamında değişmektedir.

Bu 3 aylık garanti gerçekten çok etkileyici ve rahatlıcı bir garanti diyebiliriz. Akıllı telefonların en zayıf noktası ekran camı diyebiliriz. Tabi pahalı bir değişim olduğunuda biliyorsunuz. Bu sayede 3 aylık bir süreçte telefonuzun başına gelebilecek kazalardan masrafsız bir şekilde korunmuş olacaksınız.