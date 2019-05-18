Uçuşa hazır olun: Xiaomi Mi Mix 4 özellikleri

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Xiaomi akıllı telefon dünyasında etkili performansı ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Xiaomi’nin yeni çıkacak olan modeli Mi Mix 4 yakın tarihlerde piyasaya çıkacak. Teknik özellikleri ile bugüne kadar hiçbir telefonda olmayan donanımda geleceği konuşuluyor. Xiaomi markası ülkemizde uygun fiyat ve performans olarak çok tercih edilmektedir.

Xiaomi Mi Mix 4 teknik özellikleri neler olabilir?

Diğer özelliklerini değil ama kesin olan Qualcomm’un en güçlü ve en son teknolojisi olan Snapdragon 855 işlemcisi olacaktır.

Bu işlemcinin yanında 16 GB RAM olabilir. Bu telefonda yavaşlama bile söz konusu olamaz.

Dahili depolama hafızası olarak ise 1 TB gibi uçuk bir alan olabilir.

Performans kadar başarının yanında kamerasıda tabiki etkili olacaktır. Ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

HDR10+ desteğine sahip OLED ekranı gözüküyor.

Batarya kapasitesi olarak 4500 mAh‘dan az olmayacağı, Şarj’da 100w hızda olursa böyle bir telefonu kullanmak ayrıcalık yaşatacaktır.

Tabi resmi olmayan Xiaomi Mi Mix 4 özellikleri bu şekilde olursa fiyatı herhalde rahat bir 13 Bin TL’yi geçer.