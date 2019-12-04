Ücretsiz Dosya Paylaşabileceğiniz En İyi Bulut Servisleri

Dosya göndermenin birçok farklı yolu vardır. Mail bunların başında gelmektedir. Ancak dosya boyutu yükseldikçe mail artık yetmemektedir. Alternatif olarak bazı programlar olsa da bunlar da ücretli şekilde kullanıma açıktır. Uygulama üreticileri bu sorunları göz önünde bulundurarak hem ücretsiz hem de dosya boyutunu kaldırabilen ücretsiz dosya paylaşım bulut servisleri üretti. Birçok dosyayı ücretsiz ve hızlı şekilde karşı tarafa ulaştırmak mümkün hale geldi.

WeTransfer

Bütün özelliklerini kullanmak için belli bir ücret ödemek gerekir. Bu özelliklerin başında dosya saklama konusu gelmektedir. Ancak 2GB ye kadar dosya gönderim işleminde herhangi bir ücret ödenmez. Dosya boyutları 2GB’yi açmayacak şekilde istenildiği kadar kullanılabilir. Ücretli kısmı yüklenen dosyaları şifreyle korumak, silindiklerini kontrol etmek gibi özellikleri kapsar.

SendTransfer

Tamamen ücretsiz bir uygulamadır. E-posta yoluyla birkaç dakika içerisinde 10 GB’ ye kadar boyutu olan dosyaların gönderim işlemi gerçekleşir. Kullanımı da gayet kolaydır. Gönderilmek istenilen kişinin ve gönderenin e-posta adresleri yazıldıktan sonra dosya yüklenir ve gönderilir.

Snaggy

Ekran görüntüsü paylaşma konusunda oluşturulan bir sitedir. Yalnızca ekran görüntüsü paylaşılır. Fotoğraflar efektlerle düzenlenebilir. Eğer düzetilen fotoğraflar paylaşılmak isteniyorsa bağlantı linkini kopyalayıp paylaşılmak istenen yere yapıştırılması yeterli olacaktır.

Ge.tt

Özellikle fotoğraf dosyalarını paylaşmak için ideal bir programdır. Kayıt olmadan kullanılabilir fakat bu durumda ancak 250 mb’lik bir depolama ile çalışılabiliyor. Eğer hesap oluşturulursa 2GB ye kadar depolama kapasitesi verilir. Siteye kayıt yapmak tamamen ücretsizdir.

Droplr

Kullanımı kolay bir dosya gönderim servisidir. Popüler anlamda ekran görüntüsü konusunda kullanılsa da aslında her konuda dosyayı göndermek mümkündür. Kullanmak için bilgisayardaki herhangi bir dosyayı ekrana sürükleyip bırakmak yeterlidir. Böylelikle dosya bütün platformlarda görünür hale gelecektir. Gmail, Slack ve Trello gibi servislerle de uyumlu olması gönderim işlerimi kolaylaştırır. Droplr 4 GB’a kadar bulut depolama ve 2 GB’ye kadar da dosya yükleme fırsatı verir.

Smash

Diğer uygulamaların aksine Smash’da herhangi bir dosya boyutu sınırı yoktur. Ayrıca şifre korunması, bağlantı özelleştirmesi gibi özellikleri de tamamen ücretsiz şekilde hizmete sunar. Dosya saklama süresi de 14 gündür. Ücretsiz dosya paylaşılabilen en iyi bulut servisleri arasında yer alır.