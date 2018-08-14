Twitter Lite uygulaması çıktı! Hemen indir

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Popüler sosyal medya uygulamaların Lite sürümleri çıkmaya devam ediyor. Twitter’ın Lite sürümü ülkemizde kullanılmaya başlandı.

Aslında geçen yıl yayınlanan Twitter Lite uygulaması ülkemizde hizmete yeni girdiği için artık Google Play Store sayfasından ulaşabilirsiniz. Twitter Lite uygulaması normal uygulamasına göre Yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Türkiye ve diğer ülkeler olan Arjantin, Beyaz Rusya, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve ülkelerinde kullanılmaktadır.

Twitter Lite uygulamasını genellikle internet paketi sınırlı olan ve telefonu hızlı olmayan kişilerin kullanılması mantıklı geliyor.

Akıllı telefonları iyi olan kişilerin Twitter Lite uygulamasını kullanmasına gerek yok.

Google Play Store sayfasına girip Twitter Lite diye arattığınızda uygulamayı indirebilirsiniz. Kısa sürede 1 milyon gibi iyi bir indirme rakamına ulaşan Twitter Lite uygulaması indirip deneyimlerinizi bize iletebilirseniz memnun oluruz.