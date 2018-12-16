Turkcell TL isteme ve gönderme nasıl yapılır?

Ümran isimli bir ziyaretçimizden gelen destek sorusunda Turkcell TL gönderme nasıl yapılır konusunda mail istemiştir. Bu sorunun cevabını mail olarak gönderdik.

Bu konuyuda açarak başka kişilerin faydalanmasını sağlayacağız.

Turkcell TL gönderme nasıl yapılır?

TL göndermek istediğiniz telefon numarasını yazıp bir boşluk bırakarak transfer etmek istediğiniz TL miktarını ekleyip 2200’a kısa mesaj göndermelisiniz. (Örnek: 53XXXXXXXX 5)

Kısa mesajınıza yanıt olarak 2064’ten gelen onay mesajını EVET yazarak yanıtladığınızda TL Transfer işleminiz gerçekleşecektir.

Turkcell TL göndermenin bazı şartları bulunmaktadır. Tek seferde ne az 1 TL ile en fazla 30 TL gönderebilirsiniz. Faturalı hat kullananlar ise ayda en fazla 100 TL transfer yapılır.

Turkcell TL isteme nasıl yapılır?

TL istemek için *115* tuşlayın, boşluk bırakmadan TL isteyeceğiniz telefon numarasını yazın ve tekrar * tuşlayın, boşluk bırakmadan istediğiniz TL miktarını yazıp, # tuşu ve arama tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Örnek: 5 TL istiyorsanız: *115*53xxxxxxxx*5# tuşladıktan sonra Arama tuşuna basınız.

Turkcell TL isteme ücreti ne kadar?

Turkcell TL istemenin ücreti bulunmaktadır.

1-4 TL aralığında TL isterseniz sizden herhangi bir ücret kesilmeyecektir.

5-14 TL aralığında TL isterseniz sizden 0.49 TL kesilecektir.

15-30 TL aralığında TL isterseniz sizden 0.99 TL isteme ücreti kesileceğini unutmayınız.

Eğer hiç krediniz yoksa TL isterken mecburen 1-4 TL aralığında TL istemeniz gerekmektedir.

Turkcell TL gönderme ücreti ne kadar?

1-9 TL aralığında gönderim yapacaksanız 2.29 TL

10-19 TL ile arasında gönderim yapacaksanız 2.39 TL

20-30 TL aralığında gönderim yapacaksanız 4.29 Tl ücret ödersiniz.

Turkcell TL gönderme ve Turkcell TL isteme konusunda herhangi bir sorunuz olursa bize yorum yazarak gönderebilirsiniz.