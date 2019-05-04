Türk Telekom TL isteme (Basit ve sade anlatım)

Bu yazımızda sizlere Türk Telekom kontür isteme konusunda bilgi vermek istedik. Aslında kontür isteme yazdık. Normalde TL isteme olacak fakat yılların vermiş olduğu alışkanlıktan dolayı hala birçok kişi kontür olarak kullanmaktadır. 2000’li yılları hatırlayan olursa kontür satın alınırdı. Neyse lafı fazla uzatmayalım.

TL istemeyi sadece faturasız müşteriler kullanabilir. TL istemek ücretsiz ve en fazla 20 TL‘ye kadar talep edebilirsiniz.

TL isteyen kişiden herhangi bir ücret kesilmiyor. TL’yi gönderecek kişi size 1 TL ile 9 TL aralığında gönderim yaparsa 1.39 TL ücret kesilecektir.

TL gönderen kişi 10 TL ile 20 TL aralığında gönderim yaparsa 1.99 TL kesinti olacaktır.

Türk Telekom (Avea) TL isteme nasıl yapılır?

Lira İste Lira göndermesini istediğiniz kişinin numarasını yazın, bir boşluk bırakın, kaç lira istediğinizi yazın, 9233’e kısa mesajla yollayın. Karşınızdakine onay mesajı gitsin, kabul ederse liralar anında cebinize gelsin.

Örnek: 0555XXXXXXX 10

Türk Telekom TL gönderme nasıl yapılır?

Lira Gönder Lira göndermek istediğiniz kişinin numarasını yazın, bir boşluk bırakın, kaç lira göndermek istediğinizi yazın, 9235’e kısa mesajla yollayın.

Örnek: 0555XXXXXXX 10

Ayrıca yukarıdaki yöntemlerin haricinde farklı TL isteme yöntemleri bulunmaktadır.

*100#

Lira isteme veya lira gönderme işlemlerinizi *100# İşlemler menüsünden yapabilirsiniz.

Türk Telekom TL gönder şartları neler?

Tek seferden en fazla 20 TL gönderebilir ve bir ay içerisinde en fazla 100 TL gönderim yapabilirsiniz.

Lira Paylaş servisi ile toplam ücretli lira yüklemelerinizin en fazla %50′ sini transfer edebilirsiniz.

Örnek: 20 TL yükleme yaptığınızda en fazla 10TL lira paylaşabilirsiniz.

Kalan TL paylaşma limiti sorgulama

Kalan Lira Paylaşma limitinizi LIMIT yazıp 9233‘ e mesaj göndererek ücretsiz öğrenebilirsiniz.

Diğer konumuz olan Turkcell TL isteme yazımıza bakabilirsiniz.

Bu arada müşteri servislerine bağlanmalar çok uzun sürmektedir. Bu yazımız olan Türk Telekom müşteri hizmetlerine hemen bağlanma konumuza bakabilirsiniz. (Aklınızda bulunması için öneriyoruz.)