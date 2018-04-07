Turkcell TL isteme (Kolay yöntem)

Bir ziyaretçimiz bize Turkcell TL nasıl istenir konusunda destek maili istemiştir. Kendisine mailin cevabı gönderilip bu konuyu açarak diğer ziyaretçilerimizin faydalanmasını istiyoruz.
İlk olarak TL isteme limitiniz maksimum 30 TL’dir. 30 TL üstüne işlem yapılmıyor.
- TL istemek için *115* tuşlayın, boşluk bırakmadan TL isteyeceğiniz telefon numarasını yazın ve tekrar * tuşlayın, boşluk bırakmadan istediğiniz TL miktarını yazıp, # tuşu ve arama tuşuna basın. TL isteğiniz yakınınıza anında iletilecektir.
- Örnek: Hazır Kart kullanıcısıysanız ve başka bir yakınınızdan 5 TL istiyorsanız: *115*53xxxxxxxx*5# tuşladıktan sonra YES (arama tuşuna) basmanız yeterli.
Yakınlarınızdan bir defada en az 1 TL, en fazla 30 TL isteyebilirsiniz.
Turkcell TL isteme ücretleri ne kadar?
- 1 TL ile 4 TL arasında miktar istiyorsanız herhangi bir ücret talep edilmiyor.
- 5 TL ile 14 TL arasında isterseniz 0.49 TL ücretlendirilmektedir.
- 15 TL ile 30 TL arasında isterseniz 0.99 TL olarak sizden kesilecektir.
Parayı size gönderen kişiden ne kadar ücret kesiliyor?
- 1-9 TL arası transferler için tüm vergiler dahil olarak 1,49 TL,
- 10-19 TL arası transferler için tüm vergiler dahil olarak 2,49 TL,
- 20-30 TL arası transferler için tüm vergiler dahil olarak 3,49 TL öderler.
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