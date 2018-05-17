Türk Telekom 10 GB Ramazan hediyesi

11 Ayın Sultan’ı Ramazan Ayı 16 Mayıs 2018 itibari ile başladı. Tüm ülkede iftar ve sahur hazırlarıkları devam ederken GSM Operatörleride hediye vermeye başladı.

Türk Telekom Ramazan ayı içerisinde kullanmak için 10 GB internet hediye ediyor. İlk olarak Türk Telekom’un bu hediye internet kampanyası sadece sahur dönemi boyunca (16 Mayıs-14 Haziran 2018) 02:00-06:00 saatleri arasında geçerliği olmaktadır. Faturasız hat kullanıyorsanız ve 10 GB hediye internet kampanyasından faydalanmak istiyorsanız kayıt öncesi 48 saat veya kayıt sonrası tek seferde 25TL ve üzeri yükleme yapmanız durumunda kampanya faydasından yararlanabilirsiniz. Türk Telekom’un yapmış olduğu bu kampanya için teşekkür ediyoruz. Şimdi düz mantıklı olan kişiler ben bu saatte interneti ne yapayım diyecek ve eleştirecektir. Hediye olduğunu lütfen algılayın.

Kampanyayı iptal etmek için IPTAL SAHUR yazıp 5555‘e gönderilir.

Faturasız müşterimiz KALAN SAHUR yazıp 5555’e göndererek Kampanya kapsamında kalan faydalarını görebilirler.

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