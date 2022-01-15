Bilim ve Teknoloji

Tepki vermiyorsa buyrun: Samsung zorla yeniden başlatma

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ocak 2022
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Samsung akıllı telefonlarda donma veya takılma olduğunda telefon tepki vermiyorsa telefonu yeniden nasıl başlatacağınız konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Akıllı telefonlarda genel olarak çok sık donma olayı olmasa da arada sırada takılmalar yapmaktadır. Genel olarak kaynağı bilinmeyen uygulamalar yüklendiğinde donmalar yaşanmaktadır. İşte bu tür durumlarda zorla yeniden başlatma yapmanız gerekmektedir.

Peki nasıl yapılır?

Cihazınız donduysa ve yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmak için Yan tuş ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Zorla yeniden başlatma işlemi sonrasında telefon yinede tamamen donuyorsa mecburen telefonu fabrika ayarlarına döndürmeniz gerekmektedir. Yazı içerisindeki fotoğraf Galaxy Note 20 Ultra’ya aittir. Sadece bu modelde değil, diğer Samsung modellerinin hepsinde aynı işlem yapılmaktadır.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji15 Ocak 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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