Samsung Galaxy S8 ve Note 8 donanımsal sıfırlama

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlara iki farklı reset atılmaktadır. Bu yazımızda sizlere Samsung modellerinde donanımsal sıfırlama yapma adımlarını anlatacağız.

Not: Bu reset işleminden sonra da sorunlarınız devam ediyorsa mecburen yetkili servise göndermeniz gerekmektedir.

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Samsung Galaxy S8, S8 + ve Note 8 modellerini donanımsal sıfırlama yapmak için:

“Açma / Kapama + Ses Açma + Bixby” tuşlarına Samsung Logosunu görene kadar basılı tutulur.

Android Recovery ekranı gelene kadar bekleyiniz.

Android Recovery ekranında, Ses kısma tuşuna basılarak, “Wipe data / Factory reset ” seçeneğine gelinir.

Açma / Kapama tuşuna basılır.

Gelen uyarı ekranında, yine ses kapatma tuşu ile ” yes ” seçilir

Açma / Kapama tuşuna basılır.

Bir süre sonra, “Android Recovery” ekranında “Reboot System Now” seçilip, yeniden ” Açma / Kapama ” tuşuna basıldığında cihaz açılmaya başlar.

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