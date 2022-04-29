Bilim ve Teknoloji
Samsung Galaxy S8 ve Note 8 donanımsal sıfırlama
Bildiğiniz üzere akıllı telefonlara iki farklı reset atılmaktadır. Bu yazımızda sizlere Samsung modellerinde donanımsal sıfırlama yapma adımlarını anlatacağız.
Not: Bu reset işleminden sonra da sorunlarınız devam ediyorsa mecburen yetkili servise göndermeniz gerekmektedir.
İlginizi çekebilir: Samsung yeniden zorla başlatma
Samsung Galaxy S8, S8 + ve Note 8 modellerini donanımsal sıfırlama yapmak için:
- “Açma / Kapama + Ses Açma + Bixby” tuşlarına Samsung Logosunu görene kadar basılı tutulur.
- Android Recovery ekranı gelene kadar bekleyiniz.
- Android Recovery ekranında, Ses kısma tuşuna basılarak, “Wipe data / Factory reset ” seçeneğine gelinir.
- Açma / Kapama tuşuna basılır.
- Gelen uyarı ekranında, yine ses kapatma tuşu ile ” yes ” seçilir
- Açma / Kapama tuşuna basılır.
- Bir süre sonra, “Android Recovery” ekranında “Reboot System Now” seçilip, yeniden ” Açma / Kapama ” tuşuna basıldığında cihaz açılmaya başlar.
Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum kısmından çekinmeden ulaşabilirsiniz.