Bilim ve Teknoloji

Samsung Galaxy S8 ve Note 8 donanımsal sıfırlama

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Nisan 2022
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Bildiğiniz üzere akıllı telefonlara iki farklı reset atılmaktadır. Bu yazımızda sizlere Samsung modellerinde donanımsal sıfırlama yapma adımlarını anlatacağız.

Not: Bu reset işleminden sonra da sorunlarınız devam ediyorsa mecburen yetkili servise göndermeniz gerekmektedir.

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Samsung Galaxy S8, S8 + ve Note 8 modellerini donanımsal sıfırlama yapmak için:

  • “Açma / Kapama + Ses Açma + Bixby” tuşlarına Samsung Logosunu görene kadar basılı tutulur.
  • Android Recovery ekranı gelene kadar bekleyiniz.
  • Android Recovery ekranında, Ses kısma tuşuna basılarak, “Wipe data / Factory reset ” seçeneğine gelinir.
  • Açma / Kapama tuşuna basılır.
  • Gelen uyarı ekranında, yine ses kapatma tuşu ile ” yes ” seçilir
  • Açma / Kapama tuşuna basılır.
  • Bir süre sonra, “Android Recovery” ekranında “Reboot System Now” seçilip, yeniden ” Açma / Kapama ” tuşuna basıldığında cihaz açılmaya başlar.

Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa bize yorum kısmından çekinmeden ulaşabilirsiniz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Nisan 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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