Temamızı değiştirdik ve önerilerinizi bekliyoruz

İyi akşamlar Teknoscrool.com okuyucuları.

2014 yılından itibaren kullandığımız ilk temayı değiştirmek zorunda kaldık. Websiteleri için Google olmazsa olmazlardandır. Eğer Google sizi sevmezse size arama motorunda dükkan açtırmaz. Köklü değişiklikleri Google çok sevmediği için biz ilk yayın gününden itibaren aynı temayı kullanıyorduk.

2014 yılından kalan bir güncelleme olduğu için ve herhangi bir tema güncellemesi olmadığı için artık yavaş çalışmaya ve birçok hata vermeye başlamıştı. Örnek vermek gerekirse ilk temamızda yorum yapanların yorumları gözükmüyormuş. Bu hatayı bir ziyaretçimizin yorumu ile öğrendik. Maalesef biz yorumların gözüktüğünü sanıyorduk. Sitemizde 10 binlerce yorum bulunuyor.Bu yorumların bir anda ortadan kalkması ziyaretçi düşüşüne de sebep oldu.

Sitemizin ilk teması PC kullanıcıları için tasarlanmıştı. Tabi 2014 yılında akıllı telefonlar çok fazla popüler olmadığı için temamız kurtarıyordu. Artık PC yerine akıllı telefonları tercih ediyoruz. Haliyle bizimde ayak uydurmamız gerekiyor.

Yeni temamız kurulduktan sonra herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız yada sevmediğiniz, şurası böyle olur diye bir görüşünüz olursa lütfen bize yorum yazarak iletiniz.

Elimizden geldiği kadar okuyucularımız için tasarlamaya çalışıyoruz.