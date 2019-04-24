Arkadaşlar mail olarak gelen bir sorunun cevabını sizlere de iletmek istedik.

Soru: Huawei telefonum PC’ye bağlanmıyor sadece şarj oluyor. Fakat ben fotoğraflarımı ve videolarımı USB kablosu ile bilgisayara aktarmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler.

Cevap: İlk olarak telefonunuzdan Ayarlar bölümüne giriniz. Sayfanın en aşağısında Geliştirici Seçenekleri kategorisini göreceksiniz. Buraya girdikten sonra USB Konfigürasyonunu seç bölümüne girip buradan seçeneğinizi değiştiriniz.

Eğer Ayarlar sekmesinde “Geliştirici Seçenekleri” kategorisi yoksa aşağıdaki adımları uygulayınız. Eğer geliştirici olmazsanız maalesef yukarıda anlatılan adımları gerçekleştiremezsiniz.

Huawei Geliştirici Seçenekleri kategorisini açmak için Ayarlar-Telefon hakkında bölümüne giriş yapınız. Burada “Derleme Numarası” üzerine 7 kez tıklayınız. Artık geliştirici oldunuz diye size uyarı mesajı gelecektir.

Son olarak bu yöntemin olup olmadığını bize yorum yazarak iletirseniz çok memnun oluruz.