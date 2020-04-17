Telefonu USB kablo ile PC’ye bağlama (TCL 10 ve diğer modeller)

Bu yazımızda sizlere TCL 10 Pro ve diğer modellerinde USB ile bilgisayara nasıl bağlanacağınız konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Özellikle video ve fotoğraflar artık telefon hafızasını doldurduğu zaman kullanıcılar kolay yoldan bilgisayara nasıl atacağını düşünmektedir. Bluetooth ile bilgisayara atmaya kalksanız saatlerce sürecek bir süreç olacak. USB kablosu ile 10 dakikanızı almayacaktır.

USB kablosuyla telefonunuz ile bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların transferini yapabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB’nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

Bildirim panelini açın ve Android sistemi öğesine dokunun. Daha

sonra, sonraki iletişim kutusunda dosyaları aktarmak istediğiniz yolu seçin. Varsayılan olarak Bu cihazı USB ile şarj et seçilidir.

Not: MTP’yi (Medya Aktarım Protokolü) kullanmadan önce,

sürücünün (Windows Media Player 11 ya da üzeri sürümlerin)

yüklü olduğundan emin olun.