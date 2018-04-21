Telefonu İthalatçı Garantili Mi Almalıyım Yoksa Resmi Marka Garantili Mi?

Günümüzde insanlar hayatlarının büyük bir kısmını teknoloji kullanarak geçirmektedirler. Gerek sabah uyandığımızda gerek iş hayatımızda gerekse de sosyal hayatımızda teknolojiyi kullanarak geçirmekteyiz.

Hatta sosyal hayatımız neredeyse sosyal medya adı altında toplanan internet dünyasına kaymış durumda.

Bilgisayarlarımızdan, tabletlerimizden, telefonlarımızdan sosyal medya sitelerine girmekte ve arkadaş ortamımızı oralarda oluşturmaktayız. Bu sitelere giriş yöntemlerinin başında akıllı telefonlar gelmektedir. her an yanımızda bulunan ve bir çoğumuz için neredeyse el, göz gibi bir organ haline gelen telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Telefonlar Neden Vazgeçilmez Hale Geldi?

Telefon belki de en çok kendini güncelleyen ve geliştiren teknoloji aletlerinden biri olmuştur. Bunun nedenlerinin başında uzakları yakın etmesinin çok büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonlar artık ceplerimizde olduğu gibi içerisinde bulunan türlü uygulamalar ile hayatımızı kolaylaştırmakta ve uzağı yakın etme amacının ötesine geçmiş bulunmaktadır. İşte tüm bu nedenler ve daha fazlası telefonları hayatımızın vazgeçilmezi haline getirmiştir. Peki, bu cihazları alırken yani satın alırken nasıl almalıyız?

Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Telefon alırken onlarca kriteri göz önünde bulundurmak durumundan kalmaktayız. işlemcisi, Ram vb. gibi kriterler yanında daha farklı sorularda karşımıza çıkmaktadır. Telefonu ithalatçı garantili mi almalıyım yoksa resmi marka garantili mi sorusu da bunlardan bir tanesidir. Elbette daha uygun fiyatlı olması nedeniyle birçok kullanıcı ithalatçı garantili almak istemektedir. Ancak resmi garantili almanın yerine ithalatçı almanın en büyük handikaplarından biri garanti bitiminde karşılaşılabilecek sıkıntılardan.

Bunlardan en büyüğü imei klonlama diye tabir edilen işlemdir. Bu işlem gerçekleştiği takdirde ithalatçı firma ile irtibata geçseniz bile alacağınız cevap sizin sorununuzu çözemeyecektir. Hatta belki bir muhatap bile bulamayacak çok küçük bir indirimle aldığınız telefonu bir daha kullanamayacaksınız. Ancak resmi bir garanti altında olması sizlerin gelecekte karşılaşacağı sorunları minimum seviyeye indirecektir.

Birçok firma garanti uzatma fırsatları ile telefonunuzu daha uzun süre güvende kullanmanıza fırsat vermektedir. Bu nedenle küçük bir indirim nedeniyle büyük masraflara girmeye gerek olmadığını düşünmeli ve ona göre telefon alımını gerçekleştirmeliyiz.

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