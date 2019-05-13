Telefonlarda Konum izinlerini iptal etme

Akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar hayatımızı oldukça kolaylaştırmaktadır.

Peki telefona uygulama yüklerken hangi tür izinleri verdiğinizi kontrol ediyor musunuz?

Birçok uygulama sizden ihtiyacı olmayan izin isteyebilir. Örnek vermek gerekirse bir yemek sipariş uygulamasının sizden konum istemesi çok normaldir. Konum ile işe olmayan bir bankacılık yada gsm online işlemler uygulamasına neden konum izni veresiniz?

Bazı akıllı telefonlarda verdiğiniz izinleri sonradan değiştirebilme imkanı vermektedir. Örnek olarak biz Huawei ve Xiaomi modelleri kullanıyoruz ve bu keyfi yaşıyoruz. General Mobile modellerinde de sonradan izin değiştirme imkanı sunuyor diye biliyoruz.

Xiaomi modellerinde “Ayarlar-İzinler-Konum” bölümüne girdiğiniz zaman sizden konum bilgisi alan uygulamaların yanında butonun aktif olduğunu göreceksiniz. Butonu siz pasife çekmeniz yeterli olacaktır. Biz bütün konum izinlerini kapatıyoruz. Eğer uygulamayı kullanırken mecburen konum bilgisi istiyor ve vermezsek bu izni uygulama kapanıyorsa mecburen izni açıyoruz.