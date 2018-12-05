Telefonlarda Hava durumu bildirimlerini kapatma?

Bu yazıda sizlere GM 5 Plus hava durumu bildirimi nasıl kapatılır konusunda bilgi vermek istedik. Himmet isimli arkadaşımız yaşının 56 olması nedeni ile akıllı telefonlara hakim olmadığını ve resimli olarak anlatmamızı istemiştir.

Bizde GM 5 Plus hava durumu bildirim kapatma adımlarını tek tek resimli olarak anlatmak istedik.

1.Adım

İlk olarak Chrome girip aşağıdaki resimde gözüktüğü gibi sağ alt köşede bulunan “Diğer” sekmesine basınız. Eğer Chrome’dan aşağıdaki resimdeki gibi menüyü bulamazsanız android sayfalarını sağa doğru kaydırın ve google’ı bulunuz.

2.Adım

2.Adıma geçtiğimizde ise “Ayarlar” bölümüne girmeniz gerekmektedir.

3.Adım

Ayarlar sekmesine tıkladığınızda “Bildirimler” kategorisine giriş yapınız.

4.Adım

Bildirimler kategorisine giriş yaptığınızda İki menü çıkacaktır. Siz buradan “Özet akışınız” bölümüne giriş yapınız.

5.Adım

Aşağıdaki resimde kare içerisine aldığımızda “Şu anki hava durumu” sekmesine basınız.

6.Adım

Son adımda ise Açık olan kısmı kapalı konuma getiriniz.

Yukarıdaki adımları uyguladığınızda artık otomatik olarak hava durumu bildirimleri gelmeyecektir. Takıldığınız bir yer olursa bize yorum yazarak sorunuzu iletebilirsiniz.