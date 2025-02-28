Telefonlarda ekran yanığı olmaması için ne yapmalı?

Bizde de Xiaomi Mi 11T bulunuyor. Ekran yanığı oluştu. Biz hatayı şarda iken uzun süre oyun oynadık ve yaktık. Orjinal ekran ile değiştirmek oldukça pahalı. Maalesef bu şekilde kullanıyoruz.

Telefonlarda ekran yanığı (burn-in) genellikle OLED veya AMOLED ekranlarda uzun süreli statik görüntüler nedeniyle oluşur. Bunun sebeplerini ve nasıl önleyebileceğini aşağıda detaylandırdım.

📌 Ekran Yanığı Neden Olur?

1️⃣ Statik Görüntüler: Uzun süre değişmeyen bir görüntü (örn. navigasyon çubuğu, klavye, saat) piksel aşınmasına neden olabilir.

2️⃣ Yüksek Parlaklık Kullanımı: Sürekli yüksek parlaklıkta ekran kullanmak, organik piksellerin ömrünü kısaltır.

3️⃣ Aşırı Isınma: Uzun süre oyun oynama veya güneşte telefonu bırakma, ekranın daha hızlı bozulmasına neden olabilir.

4️⃣ Yanlış Tema/Karanlık Mod Kullanımı: Sürekli açık renkli arayüz kullanmak, özellikle beyaz ve mavi tonlar, piksellerin farklı hızda yaşlanmasına sebep olur.

5️⃣ Uzun Süreli Kullanım: Yıllarca kullanılan OLED ekranlı telefonlarda doğal olarak yanık riski artar.

🛠 Ekran Yanığını Önlemek İçin Ne Yapabilirsin?

✅ Karanlık Modu Aç → Siyah pikseller daha az enerji harcar ve yanık riskini azaltır.

✅ Ekran Zaman Aşımını Kısalt → Telefonun uzun süre aynı görüntüyü göstermesini önler.

✅ Otomatik Parlaklığı Kullan → Gereksiz yere ekranın aşırı parlak çalışmasını engeller.

✅ Duvar Kağıdını ve Temanı Değiştir → Statik simgeleri ve sabit ögeleri değiştirmek faydalıdır.

✅ Always On Display Süresini Azalt → Eğer kullanıyorsan, dinamik saat veya simge değişimi özelliğini aç.

✅ OLED Ekran Koruyucu Uygulamalar Kullan → Bazı uygulamalar piksel kaydırma yaparak yanığı önleyebilir.

🔥 Ekran Yanığı Nasıl Düzeltilir?

Ne yazık ki kalıcı ekran yanığı tam olarak düzelmez, ancak şu yöntemler işe yarayabilir:

🔹 “Pixel Shift” veya “Screen Burn-in Fixer” uygulamalarını dene (Ekranda hızlı renk değişimleri yaparak hafif yanıkları azaltabilir).

🔹 Renk Düzeltme Videoları İzle (YouTube’da “burn-in fix” videoları var).

🔹 Ekran değişimi gerekebilir (Ağır yanıklar için tek çözüm ekranı değiştirmek olabilir)