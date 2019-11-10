Bir ziyaretçimiz bize gönderdiği sorun çok ilgimizi çekti ve yayınlamak istedik.

Soru: Xiaomi Mi 8 128 GB olan modelini yeni aldım. MIUI 11 güncellemesi yaptıktan sonra telefon bir türlü Youtube’a bağlanmıyor. Uygulamayı çalıştırdığımda uzunca bekleyip bağlantı yok hatası diyor. Bendeki hata hem Wi-Fi hem de mobil veri bağlantısında da gerçekleşiyor. Telefona hard reset attım ama nafile. Çözüm yöntemi bulan olursa lütfen yorum yazsın. Devamlı bu yazıyı takip edeceğim.

Cevap: İnternette daha önce bu tarz sorunlar ile karşılaşanların olduğunu gördük. Birkaç kişinin yapmış olduğu çözüm yöntemlerini eklemek istiyoruz. Bu arada aşağıdaki çözüm yöntemlerini biz denemediğimiz için maalesef yüzde 100 başarı sağlayacak diyemeyiz. Fakat genel olarak alttaki yöntemlerin bir tanesi ile sorunu giderenler olduğunu gördük.

Telefonda Youtube bağlantı yok hatası çözümü

– İlk olarak Ccleaner tarzı bir uygulama indirip komple çerez temizliği yapınız.

– Ayarlar – Uygulamalar – YouTube yolunu izleyip buradan önbelleği ve verileri temizleyiniz (genel olarak bu yöntem ile sorunu çözmüşler)

– Youtube’a istemeyerek veri bağlantısı kısıtlaması vermiş olabilirsiniz. Telefonda “Ayarlar” bölümüne girin ve en üstte bulunan arama çubuğuna “veri kullanımı” yazın ve ilk çıkan seçeneğe tıklayınız. Daha sonra Youtube’u bulup giriniz. Aşağıdaki fotoğrafta gözüktüğü gibi seçenekleri aktif ediniz.

– YouTube uygulaması kaldırıp tekrar kurmayı deneyiniz.

Eğer yukarıdaki işlemler işe yaramıyorsa ve uğraşmaktan bıktıysanız telefona “YouTubeVanced” uygulamasını indiriniz. Bu uygulama arka planda youtube çalıştırmaktadır. Bildiğiniz üzere youtube uygulamasını arka planda çalıştırmak için premium üyelik gerekiyor. Ama bu uygulama ile buna gerek kalmıyor.

NOT: Yukarı yöntemlerden deneyen ve sonuç alan varsa bize yorum olarak bildirirse çok memnun oluruz.