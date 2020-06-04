Telefonda Fotoğraf Birleştirme Nasıl Yapılır?

Cep telefonlarınızda fotoğraflarınızın çok olduğunda ve telefonunuzda yer kalmadığında bazen çaresizliğe kapılabiliyoruz. Önemli fotoğraflarınızı bir araya getirebilmek için kolaj yapmak herkes için ideal bir fikir.

Günümüzde yeni çıkan fotoğraf birleştirme uygulamalarıyla telefonunuzdaki fotoğrafları rahatça kolaj çalışmaları yapılıyor. Günümüzde birden çok kolaj uygulamaları var. Bunlardan bir tanesi Photo Collage uygulamasıdır.

Photo Collage Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Photo Collage uygulaması, Play Store veya app Store uygulamasında bulabilirsiniz. İphone, İpad ve İpod ile uygulama yüklenebilir. Photo Collage uygulamasını indirdikten sonra karşınıza fotoğraflarınızı birleştirebileceğiniz kutucuklar çıkıyor. Resimlerinizi kolajlamak için, öncelikle fotoğraflarınızı galeriye kaydedin, daha sonra fotoğraflarınızın kaç adet olduğunu öğrenin ve kaç tane fotoğrafınız varsa o kutucuğu seçerek fotoğraflarınızı kolajlayabilirsiniz. Birleştirdiğiniz fotoğraflarınızın çerçevesini süsleyebilir, renklendirebilirsiniz. Photo Collage uygulaması bu şekilde kullanılır. Uygulamadan memnun kalmayanlar için ya da uygulamayı sevmeyenler için başka tavsiyelerim de var.

Bunlardan bazıları şu şekilde;

Photo Shake

Blend Editor

Retro Kolaj Fotoğraf Editörü

Mixgram Fotoğraf Kolaj

Kolaj uygulaması sadece fotoğraf birleştirmede değil videoları birleştirmek içinde yardımınıza koşuyor.

Telefonda Video Birleştirme Kolajı Nasıl Yapılır?

Sosyal medyada veya diğer yerlerde birbirinden güzel videoları tek tek paylaşmak yerine, birbiriyle bağlantılı olan videoları bu kolaj sayesinde birleştirip istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Öncelikle video birleştirme uygulamasında bilmeniz gereken küçük detaylar var. Bunlardan bazıları; video sesini ayarlama, renk ayarları, videoda istenmeyen yerleri kesme gibi detayları iyi bilmemeniz gerekir. Öncelikle eğer videoları bilgisayarınızdan birleştirmek istiyorsanız, klasik video veya diğer video birleştirme uygulamalarını kullanmanız gerekir. Cep telefonlarınızda ise

viva video uygulamasıyla videolarınızı kolaylıkla birleştirebilirsiniz.

Viva Video Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Öncelikle viva video uygulamasını indirelim. Uygulamayı indirdikten sonra oluştur kısmına tıklayalım, slayt kısmına basarak istediğiniz videoları seçin ve daha sonra fon müziği seçerek kaydedin. Bu uygulama sayesinde istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Her insan fotoğraflarını veya videolarını birleştirmek istemez, ama günlük hayatınızda da özel günlerde de bu uygulamaları kullanarak sevdiklerinizi mutlu edebiliriz. Viva video uygulaması doğum gününden kalan videoları birleştirmede doğum günü hediyesi olarak da kullanılabilir.

Bu uygulamayı beğenmeyenler ya da memnun kalmayanlar için diğer uygulamalardan da faydalanabilirsiniz;

Video Düzenleyici

Video Show

İnshot Video Düzenleyici

Bu uygulamaları hayatınızın her yerinde kullanabilirsiniz.