Telefonda Batarya ve işlemci sıcaklığını ölçme uygulaması

AKıllı telefonlarda oyun oynadığınız zaman normal olarak ısınma yaşanmaktadır.

Özellikle grafik ayarları yüksek oyunlar oynarsanız telefon yanacak kadar ısınabilir. PUBG Mobile gibi yüksek grafik içeren oyunları oynarken telefonları kaç dereceye kadar ısındı diye merak edenler olabilir. İnternette araştırma yaptığınızda birçok uygulama bulunmaktadır.

Teknoscrool.com olarak biz batarya sıcaklığını ve CPU Çekirdek sıcaklığını CPU-Z adlı uygulama ile takip etmekteyiz. Android işletim sistemli bir telefon kullanıyorsanız Play Store’a, İOS işletim sistemli telefon kullanıyorsanız App Store’a girip CPU-Z uygulamasını indiriniz.

Uygulamayı yüklediğinizde üst kısımda kategorileri göreceksiniz. Burada Batarya sıcaklığı ve işlemci sıcaklıklarını takip edebilirsiniz. İşlemci sıcaklığı çok çabuk ısınıp çok çabuk soğumaktadır. Batarya sıcaklığı ise daha geç ısınmaktadır.

Xiaomi Pocophone F1 boşta dururken 33 derece batarya sıcaklığı ve 37 derece işlemci sıcaklığı oluyor.

Sizde telefonunuzdaki sıcaklık oranlarını bize yazabilirseniz çok memnun oluruz. Özellikle oyun oynadıktan sonrada bilgilendirme yaparsanız çok seviniriz.