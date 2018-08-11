Telefona ekstra karizma getiren Galaxy Note 9 LED kılıf

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Samsung Galaxy Note 9 modeli son zamanların en ses getiren akıllı telefonu oldu.

Üst segment performansı ve tasarımı ile oldukça etkileyici olan Note 9 fiyatı da açıklandı. İki farklı versiyon ile üretilecek olan amiral gemisi modelin 6 GB RAM ile 128 GB’lık dahili depolama hafızalı olan modeli 6499 TL, 8 GB RAM/512 GB dahili depolama hafızası versiyonu 7499 TL’den satılacaktır.

Bu parayı bir telefona verdikten sonra dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. 6.4 inçlik bir ekranı olduğu için cepte taşıması çok zor olacak. Mecburen çoğu zaman elde taşınacağı için düşme riski oldukça fazladır.

Bu yazımızda size Galaxy Note 9 LED kılıf çeşidini tanıtmak istiyoruz. Note serilerinin en çok tercih edilen kılıfı kesinlikle LED kılıftır. Neden derseniz kılıf kapağı üzerine yansıtılan LED ile kapağı açmadan gelen aramalar, mesajlar v.s. birçok bildirimi yönetebilirsiniz. Tabi telefona kattığı ağırlık ise ayrı bir güzellik yaratmaktadır.

Samsung Galaxy Note 9 LED kılıf fiyatı resmi olarak açıklanmadı fakat tahmini olarak 249 TL civarlarında olmasını bekliyoruz.