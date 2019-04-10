Telefon Sesi Nasıl Yükseltilir?

Günümüzde pek çoğumuzun hayatında akıllı telefonlar var. Neredeyse günümüzün yarısını bu telefonlarla geçiriyor.

Gelişen teknolojinin de etkisi ile bu süre biraz daha artıyor. Telefonlarla pek çok işimizi gördüğümüz gibi keyifli vakitlerde geçirebiliyoruz. Telefonlarla yaptığımız işlemlerin arasında video izlemek, film izlemek ve müzik dinlemekte var. Bu işlemleri yaparken bildiğiniz gibi ses sisteminin güzel olması kaliteli vakit geçirip geçirmememize etkide bulunuyor.

Üretilen telefonların bazılarında ses sistemi iyi olmayabiliyor. Bu telefonun kalitesinden kaynaklanabileceği gibi başka sebeplerden de kaynaklanabiliyor. İlk olarak telefonunuzun ayarlarından ya da yan tuşlarından ses ayarlarını ayarlayın. Eğer ki ses hala yeterli gelmiyor ise farklı yollara başvurulabilir.

Telefon sesinin maksimum seviyede olması bile bazen yeterli gelmeyebiliyor. Bu durumda telefonun sesi nasıl daha fazla arttırılabilir gibi yollar aranıyor. Ses yükseltme programlarıyla telefon sesi rahatlıkla arttırılabilir. Bu yollardan bazıları aşağıdadır.

Hoparlör Güçlendirici ile Ses Yükseltme telefonlarda bulunan “Play Store” uygulaması ile rahatça indire bilirsiniz “hoparlör güçlendirici” uygulamasını.

Play Store girip arama kutusuna uygulamanın adını yazın ve indirme işlemini yapın. Uygulamayı indirdikten sonra telefonunuzda kurulumunu tamamlayın. Uygulamayı kullandığınız zaman ses yüksekliğini mutlaka fark edeceksiniz. Bu uygulama sizlere kaliteli bir ses sistemi sunacaktır.

Speaker Boosteer Uygulaması ile Ses Yükseltme

Bu uygulamayı kullanabilmeniz için telefonunuzdan Google Play’a girmeniz gerekiyor. Google Play’a girdikten sonra arama kutusuna uygulamanın adını girip indirin. İndirme tamamlandıktan sonra uygulamanın kurulumunu yapın. İşlem tamamlandıktan sonra artık daha kaliteli bir ses sistemine sahip olacaksınız.

Equalizer FX Uygulaması ile Ses Yükseltme

Bu uygulamayı Google Play’den indirebilirsiniz. Uygulamayı indirip kurduktan sonra kullanabilirsiniz. Ancak bu uygulama sadece Google Play Music ile çalışıyor. Pürüzsüz ve fazla ses özelliği ile diğer uygulamalara göre daha fazla avantajlıdır.

VLC For Android Uygulaması ile Ses Yükseltme

Uygulamayı Google Play’den indirebilirsiniz. Bu uygulamayı bütün sesli aktivitelerde kullanabilirsiniz. Uygulama sesi iki katına kadar çıkarabiliyor. Buda daha kaliteli ses sisteminin özelliğidir.

Equalizer Uygulaması ile Ses Yükseltme

Equalizer uygulamasını ücretli veya ücretsiz bir şekilde telefonunuza indirebilirsiniz. Uygulama 11 farklı ses profiline sahip olurken bas arttırıcı özelliğe de sahiptir.