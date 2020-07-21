Tarayıcı Üzerinde Unutulan Şifreler Nasıl Bulunur?

Teknoloji çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla ilgi alanlarımıza, ihtiyaçlarımıza ya da işimiz gerektirdiği için gün içinde birçok web sitesine girip çıkıyoruz. Bazı web siteleri gün be gün ziyaret ettiğimiz web siteleriyken bazılarına da bir kaç kere girip yapıp çıkıyoruz.

Daha sonra aynı siteye girdiğimizde güvenlik kontrolü gereği bizden şifre istiyor. Fakat şifrenizi bir yere not etmediyseniz ya da ilk üyeliğinizde sağ üst köşede çıkan ”şifreyi kaydet” tuşuna basmadıysanız giriş yapamayabilirsiniz. Peki, unuttuğunuz şifrenizi geri alabilmeniz mümkün mü diye merak ediyorsanız bu makale işinize çok yarayacak.

Unutulan Şifre Nasıl Bulunur?

Birçok tarayıcı mevcut. Google Chrome, Firefox, Mozilla, Safari, İnternet Explorer vb. Şifresini unuttuğunuz web sitesine girmeden önce giriş yaptığınız tarayıcıyı hatırlamalısınız. Aynı tarayıcıdan giriş yaptıktan sonra yine şifresini unuttuğunuz web sitesine giriş yapabilirsiniz. Eğer şifreniz otomatik olarak kayıtlı ise otomatik giriş yapıp şifrenizi değiştirebilir ya da mail adresinize şifre yenileme bağlantısı gönderebilirseniz. Fakat şifrenizi ilk girişinizde kaydetmediyseniz otomatik giriş yapamayacaksınız.

Tam bu noktada tarayıcı üzerinde maskelenen veya unutulan şifreler nasıl bulunur sorunuzun cevabını yazıyoruz;

Giriş paneline girin.

Şifre kısmının olduğu yere sağ tıklayın.

”öğeyi incele” seçeneğine tıklayın. (Google Chrome üzerinden giriş yapıyorsanız ”öğeyi denetle” yazacaktır.)

Alt tarafta kodlardan oluşan kaynak kısmı çıkacak.

Sildiğiniz yere ”text” yazacaksınız.

Tüm bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirdiğinizde giriş panelinin şifre kısmında şifreniz görünür bir biçimde yazacaktır.

Şifre Bulma Programları Nelerdir?

Yukarıda anlattığımız yöntem en güvenli şifre bulma yöntemidir. Uygulanması ise oldukça basittir. Fakat şifre bulmayı bir program aracılığı ile yapmak isteyenler için bunun zararlı yazılımları bilgisayarınıza indirmeniz konusunda tehdit oluşturacağını söylememiz gerekir.

Bir Apple ürünü olan Mac bilgisayarlar üzerinden girdiğiniz herhangi bir web sitesinde şifre unuttuysanız bunu da Anahtar Zincir uygulaması üzerinden kolayca bulabilirsiniz. Mac’in kendi uygulaması olan Anahtar Zincir Uygulaması bilgisayarınızın kaydettiği ve daha önce kullandığınız tüm şifreleri görüntülemenizi sağlayacaktır.