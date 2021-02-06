Stranger Things 4.sezon ne zaman gelecek?

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Netflix platformda yayınlanan Stranger Things dizisini izleyenler hayran kalmaktadır. Teknoscrool olarak bizde bu diziyi izlemeye başladık. Gerçekten başarıyı hak ediyor. 1980 yılları çok güzel ekranlara yansıtıyor. Oyuncuların kıyafetleri, evlerin durumu ve asfaltların eski olması ise ayrı bir hava katıyor.

Stranger Things dizisi şu an için 3 sezondan oluşmaktadır. Toplamda ise 25 bölümü mevcuttur. Başroldeki 4 çocuğun başarısını çok iyi bulacaksınız.

Stranger Things dizisini bitirenler acaba 4.sezon gelip gelmeyeceği konusunda internette araştırma yapmaktadır.

Netflix uygulamasına girdiğinizde Stranger Things yeni sezonun geleceği yazmaktadır. Stranger Things 4.sezon ne zaman geleceğine dair ise herhangi bir tarih belirtilmemiş.