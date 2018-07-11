Steve Ditko Kimdir

Yıllardır Örümcek Adam filmlerini izledik. 1960 yıllarda çizgi romanları yok satan bu karakteri canlandıran kişi hakkında sizlere ufak bilgiler vermek istedik.

Steve Ditko ismi size çok yabancı gelebilir fakat bu isim çok önemli işlere adını yazdırmıştır. Steve Ditko birçok önemli süper kahramanı yaratmış bir çizgi roman çizeridir. Yarattığı en büyük çizgi roman karakteri ise Örümcek Adam’dır. Bunun yanında Hawk and Dove, The Question, Mr. A., Dr. Strange vb. karaketerlerini de yarattı.

Steve Ditko 2 Kasım 1927 tarihinde doğmuştur. 20’li yaşlarına kadar çizgi roman eğitimi almıştır. İlk çizgi romanını 1953 yılında yapmıştır. Daha sonra Stan Lee ile birlikte Örümcek Adam karakterini hayatımıza getirmiştir. 1960 yıllara kadar bir kaç fuar dışında dış dünyaya açılmamıştır. İçine kapanık birisi olan Steve Ditko Temmuz 2018’de vefat etmiştir.

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