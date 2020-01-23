Yedekleme işlemi, veri tabanı üzerinde bulunan bütün verilerin kaybolmasını veya bozulmasını önlemek için yapılan saklama işlemi denilebilir.

Bu işlem bazı durumlar için neredeyse hayati bir durumdur. Kaybedilmesi olası şeyler için yapılan bu işlem düzenli bir şekilde yapılmalıdır. İleri ki dönemlerde bu verilere ihtiyaç duyulduğunda geri yüklenerek veri kayıplarının önüne geçilmiş olur. SQL Express yedek alma işlemi (backup) 3 farklı şekilde yapılabilir.

Full Backup Nedir?

Veri tabanı üzerindeki her şey yedeğin içine alınır. Full backup dosyası ile bir şeye gerek duymadan yedeğin alındığı tarihe göre veri tabanı geri yüklenebilir.

Differential Backup Nedir?

Çok fazla verinin bulunduğu veri tabanlarında her zaman full backup yapmak işlemlerin hem uzun sürmesine hem de fazladan disk kullanımına neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda veride sadece değişen kısımların yedeğe alınma işlemidir.

Transaciton Log Backup Nedir?

Öncelikle transaction veri tabanında yapılan bütün işlemlerin tutulduğu bir log dosyasıdır. Yedekleme işlemi sadece bu log dosyasını kapsar.

SQL Express yedek alma işlemini farklı yöntemler ile yaparak kolaylıkla isteğe göre yedekleme işlemi gerçekleştiriliyor.

SQL Express Yedek Alma İşlemi Nasıl Yapılır?

Öncelikle veri tabanımızın üstüne sağ tıklayarak tasks seçeneğinden backup seçeneğine tıklıyoruz.

Açılmış olan pencerede SQL yedek alma tipleri gösterilir. Add kısmına üzerine basılarak yedeğin alınacağı dosya yolu seçilmiş olur. Bu alanda 3 kısım (database – backup setting – destination)

Yedek olan dosyamızın kaydedeceğimiz yerini seçip ardından ismini koyduktan sonra tamam tuşuna basabiliriz.

Daha sonra pencereler kapandıktan hemen tamam tuşuna basarak yedek işleminin tamamlanması sağlanır. İşlem gerçekleştikten sonra kullanıcıların aklında nereye kaydetti? Sorusu canlanabiliyor.

Eğer özel dizin yeri seçilmediyse sistem varsayılan olarak C bölümünün altında olan program files altındaki SQL server klasöründe backup klasörünün içine SQL yedek alma işlemi bittikten sonra dosyanızı kayıt etmiş olur.

Yedekleme işlemlerinin önemi bazen çok büyük olmaktadır. Yedekleme işlemi yapılacağı zaman hemen yapılması tavsiye edilir. Aksi halde yedekleme yapılmayan verilerin kaybolması kullanıcılar için özellikle iş yerleri gibi yerlerde sorunlara sebep olabilir.