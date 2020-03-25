Soru: Telefon kilitliyken Twitter bildirimleri gelmiyor

Akıllı telefon kullanıcıları kilit ekranında iken bildirimlerin gelmesini istemektedir. Bu yazıda size Twitter bildirimlerinin kilit ekranında gözükmesini anlatacağız.

Genel olarak bazı uygulamaları ilk yüklediğinizde gelen mesajlar yada bildirimler kilit ekranında gözükmeyebilir. Siz ekstradan ayarlarını açıp bildirimlerin gelmesini sağlayacaksınız.

Bildiğiniz üzere bizde Xiaomi Pocophone F1 kullanıcısı olduğumuz için anlatımı bu modele göre yapacağız.

Xiaomi Twitter bildirimlerini açma

İlk olarak “Ayarlar” giriş yapınız.

Daha sonra en üst bölümdeki arama kutusuna “Bildirimler” yazın ve aşağıdaki resimde kare içine alınmış olan kutucuğa tıklayınız.

Yukarıda gördüğünüz gibi “kilit ekranını bildirimler için uyar“kategorisine giriş yapınız.

Bu bölümde telefonunuzda olan bütün uygulamaları ve bildirim gelecek bütün diğer sistem uygulamalarını göreceksiniz. Kilit ekranında gelmesini istediğiniz uygulamaların yanında bulunan butonu aktif etmeniz yeterli olacaktır.

Açık olan uygulamalar için gelen bildirimler artık kilit ekranında gözükecektir. Eğer kilit ekranına gelmesini istemiyorsanız kapatmanız yeterli olacaktır. Bu sayede gelen bildirimler sadece bildirim ekranında gözükecektir.

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