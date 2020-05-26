Soru: Facebook Hesabı Kalıcı Olarak Nasıl Silinir?

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşmasından sonra birçok kişi farklı platformlarda profil oluşturmaya başlamıştır. Farklı platformlar aracılığıyla sosyal paylaşım yaparak vakit geçiren kişiler, belli bir zaman sonra bazı sebeplerden dolayı hesaplarını kalıcı olarak silmeyi istiyor. Türkiye’de en çok tercih edilen sosyal medya platformlarından olan Facebook üzerinde kişisel hesabı olan birçok kişi vardır. Facebook hesabını kalıcı olarak silmek isteyen kişiler, internet üzerinden araştırmalarda bulunuyor.

Facebook hesabını tamamen silmek ve tekrar açılmamasını sağlamak isteyen kişilerin uygulaması gereken bazı adımlar bulunuyor. Facebook hesabının silinmesi işlemi için mobil uygulamalardan veya web sitelerinden Facebook platformuna giriş yapılması gerekiyor. Kendi hesabına giriş yapan kişiler, uygulama ayarları bölümüne giriş yaparak silme işlemini başlatabiliyor. Uygulama ayarları bölümündeki tüm kayıtların birer birer kaldırılması gerekiyor. Bu işlemlerden sonra hesap silme linki aracılığıyla işlem tamamlanıyor. Facebook hesabı silmek isteyenlerin kullanabileceği link belirtilmiştir.

Hesap Silme Linki:

https://www.facebook.com/help/delete_account

Facebook Hesap Silme İçin Bilinmesi Gerekenler

Facebook platformunda kişisel hesabı bulunan kişiler, hesaplarını silmeden önce bazı noktalara dikkat etmelidir. Hesabını kalıcı olarak silen kişiler, sayfalarındaki ve gruplarındaki yöneticilikleri de kaybedecektir. Bu nedenle eğer sayfa ve gruplarda tek yönetici varsa otomatik olarak onlar da silinecektir. Silinen Facebook hesaplarının tekrar aynı bilgiler ile açılması mümkün olmuyor. Yeni hesap açacak olan kişilerin farklı bir mail adresi kullanması gerekiyor.

Facebook platformundan yapılan hesap silme işlemlerinden sonra bazı bilgilerin kaybolmadığını unutmamak gerekiyor. Başkalarına gönderilen mesajlar hesap silinme işleminden sonra da o kişilerde görülebiliyor. Hesabın tamamen silinmesi için 2 hafta beklenmesi gerekiyor. 2 hafta sonrasında hesap kalıcı olarak silinebiliyor.

Facebook Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

Facebook kullanıcıları, hesaplarını kalıcı olarak silme yerine bir süre hesap dondurma işlemi de yapabiliyor. Facebook hesabını dondurmak için uygulamalardan veya internet tarayıcılarından hesaba giriş yapıldıktan sonra ayarlar bölümü açılmalıdır. Ayarlar bölümündeki listeden facebook bilgileri sekmesi tıklanmalıdır. Sekme içerisinde bulunan hesap dondurma seçeneğindeki talimatlar ile işlem tamamlanabilir.

Mobil Cihazlardan Facebook Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Mobil cihazlarında Facebook uygulaması kullanan kişiler, hesap silme işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Facebook hizmet politikası sebebiyle hesap silme işlemleri sadece web tarayıcıları üzerinden yapılabiliyor. Bu nedenle mobil cihazlardan kalıcı hesap silme işlemi yapmak için mobil web tarayıcılarından Facebook platformuna giriş yapılması gerekiyor. Tarayıcılardan hesaba giriş yapıldıktan sonra hesap silme adımları takip edilerek işlem tamamlanabiliyor.