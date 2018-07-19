Sony Xperia XA2 Plus özellikleri

Sony markası akıllı telefon platformunda başarılı lensleri ve performanslı modelleri ile oldukça başarılı işler çıkarttığını söyleyebiliriz.

Sony’nin yeni modeli Xperia XA2 Plus resmi olarak tanıtıldı. Kısaca Xperia XA2 Plus teknik özelliklerine bakalım;

Xperia XA2 Plus ekran özellikleri: Bu model de 6 inçlik oldukça büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran IPS LCD ekran teknolojisini kullanıyor ve 402 PPI Piksel yoğunluğuna sahiptir. Ekran/Gövde oranı ise yüzde 78.9 oranındadır.

Batarya: Bu modeli 3580 mAh’lık Qualcomm Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır. Malesef değiştirelemez bataryası bulunmaktadır.

Xperia XA2 Plus performansı: 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 630 yonga seti bulunuyor. Grafik işlemcisi ise Adreno 508’dir. 4 GB RAM ile oldukça hızlı bir telefon olduğu dikkat çekmektedir.

32 GB’lık dahili depolama hafızası bulunurken ekstradan takacağınız microSD hafıza kartı ile kapasitesini 400 GB’a kadar artırabilirsiniz.

Xperia XA2 Plus kamera özellikleri: 23 megapiksel çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Bu arka kamera F2.0 diyafram açıklığına sahiptir. 2160p çözünürlüğünde Ultra HD 4K video kayıt yapabilirsiniz. Selfie kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğündedir. Ön kamera F2.4 diyafram açıklığına sahiptir.

Android işletim sistemi olarak 8.0 Oreo sürümü ile yüklü gelecektir. Altın, Siyah, Gümüş ve Yeşil olmak üzere 4 farklı renk seçenekleri ile satılacaktır. Bu modelde 4.5G ve radyo olduğunu hatırlatalım.

Xperia XA2 Plus ülkemize ne zaman geleceğine dair malesef net bir bilgi bulunmamaktadır. Fiyat konusunda da herhangi bir gelişme olursa sizleri ekstradan bilgilendireceğiz.

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