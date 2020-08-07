Skype Grup Konuşmalarındaki Sesli Bildirimleri Nasıl Devre Dışı Bırakırız?

Skype uygulaması kolay yüklenebilen ve kullanılması çok kolay olan bir uygulamadır. Skype uygulaması onlıne görüşmeler ve toplantılar yapılan çok popüler bir uygulamadır. Karşı taraf ile görüntülü aramanıza yardımcı olacaktır. Skype da sesli konuşma ve mesajlaşma imkanları da vardır. Tamamen ücretsiz olan uygulama istediğiniz kişi ile istediğiniz zaman görüşme şansı yakalıyorsunuz.

Skype uygulaması iş toplantılarında da kullanılmakta olup çok tutulan bir uygulama haline gelmiştir.

Eğer skype uygulamasını kullanmak istiyor iseniz; skype uygulamasını indirip bilgilerinizi girmeniz yeterlidir. İletişime geçmek istediğiniz arkadaşlarınızı aratarak skype uygulamasında bulabilirsiniz. Her cihaza uygun olduğu için en çok kullanılan uygulamalardan biri olmuştur. Telefon ve bilgisayarlarda kullanılabilen bir uygulamadır.

Skype Grup Konuşmalarında Sesli Bildirimleri Devre Dışı Bırakma

Skype uygulamasında mesajlar ve bildirimler sesli olarak geldiği için sesini kapatmak da oldukça kolaydır. Hem mobil hem de masaüstü bilgisayarlarda kullanıyor ve bildirim sesi gelmesini istemiyor iseniz yapmanız gerekenler burada yazılı bulunmaktadır. Skype uygulamasında gelen grup ve kişisel konuşmalardan gelen bildirimlerden rahatsız oluyorsanız eğer ve gruptan ayrılamıyor iseniz uyarı bildirimlerini sessize alabilirsiniz.

Kolay bir şekilde yapabileceğimiz bu işlemin sonunda mesajları göreceksiniz fakat bildirim sesi duymayacaksınız. Bildirim sesini kapattığınız zaman mesaj geldiğini istediğiniz zaman görürsünüz ama bildirim sesi almazsınız. İstediğimiz konuşmayı sessize almak için kişisel bilgilerini göster seçeneğine tıklıyoruz. Sesini kısmak istediğiniz konuşmanın üstüne gelip sağ tuşuna basınız. Grup detaylarını görüyorsunuz. Açılan yerde, kişisel bilgilerini göster seçeneğine basınız.

Konuşma bildirimleri kısmında yer alan yeni bir şeyler oluğunda bana bildir seçeneğinin yanındaki tiki kaldırıyoruz.

Artık bildirimleri duymuyor olacaksınız. Konuşma yaptığınız kişilerin ve ya kişinin detaylarının olduğu bir pencere görülecektir. Konuşma bildirimleri seçeneği de bulunmaktadır. Konuşma bildirimlerinin alt kısmında ‘yeni bir şey olduğunda bana bildir’ seçeneğini işaretli olarak bulacaksınız. Yazının sol tarafında tik işaretini göreceksiniz ve bu tik işaretini kaldırarak konuşmayı sessiz hale getirebilirsiniz. Konuşmayı sessize almanın bir diğer yöntemi de şu şekildedir:

Konuşma penceresine /alersoff yazarak gerçekleştirebilirsiniz.