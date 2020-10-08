Skype Çalışmama Sorunu iPhone’da Nasıl Düzeltilir?

Skype uygulamasını açma konusunda bazı hatalar karşımıza çıkabiliyor. Bu durumlarda sorunu çözmek için izlememiz gereken bazı yollar var. Önce sorunun kaynağı anlaşılmalı ve daha sonra sorunu çözmek için gerekli adımlar takip edilmelidir.

iPhone’da Skype Çalışmama Sorunu Neden Olur?

iPhone cihazlarda skype uygulamasına girişte yaşanan birden fazla hata var.

Bu hatalar şunlardır:

Skype kullanıcı ismi veya şifrenin unutulması

Hesabın kısıtlanması

Hesabın geçici olarak askıya alınması

Doğum gününün yanlış yazılması

Facebook ile girişte alınan hata

Sürümün güncel olmaması

iPhone’da Skype Açamama Sorunu Nasıl Giderilir?

iPhone’da skype hatası alıyorsanız birkaç adım takip ederek kolayca çözebilirsiniz;

Öncelikle şifrenizin doğruluğunu kontrol edin. Şifrenizi unuttuysanız parolamı unuttum butonuna tıklayarak e-posta adresiniz ya da telefon numaranız ile hesabınızı kurtarabilirsiniz.

Skype uygulamasının ücretli özelliklerini kullanmanız kısıtlandıysa oturum açtıktan sonra hesabınız düzeltin seçeneğini takip edin.

Uygulamanın son sürümünü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Yeni güncelleme varsa güncelleyin.

Güvenlik yazılımınızı kontrol edin.

Vpn kullanıyorsanız Vpn bağlantısını keserek tekrar deneyin.

Sunucu olarak proxy kullanıyorsanız ağ yöneticiniz ile ayarlarınızı doğrulayın.

2018 yılının Ocak ayından beri Facebook ile Skype uygulamasına giriş desteklenmiyor. Facebook ile girmeyi denemeyin.

iPhone Skype Sorunları İçin Basit ve Etkili Çözümler

Giriş yapmanıza rağmen görüntü gelmiyorsa telefonunuzun kamerasını çalışır durumda olduğundan emin olun.

Telefonu yeniden başlatmayı deneyin. Bu durum basit olsa dagenellikle sorunun çözümü için yeterli oluyor.Uygulama ön belleğini temizleyin.

Tüm maddeleri yapmanıza rağmen giriş yapamıyorsanız Skype uygulamasını silip tekrar yükleyin. Bu da basit ama etkili bir çözüm oluyor.

iPhone Skype İzinler

iPhone’da Skype kullanmak için uygulama yüklendiğinde uygulamanın size sorduğu kamera, mikrofon, telefon rehberi, konum gibi izinleri onaylamazsanız uygulama üzerinden görüntülü görüşme yapamazsınız, Sorunu düzeltmek için telefonunuzun ayarlar kısmından uygulamalar sekmesine gelmeniz ve verilen izinleri seçmeniz gerekiyor. Burada uygulamalarınız arasında Skype uygulamasını bulun ve seçin. Daha sonra kapalı olan kamera ve mikrofon izinlerini aktif hale getirin. Bu şekilde kolaylıkla Skype üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.