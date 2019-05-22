Skoda Fabia 2 servis (yağ değişim) uyarısı silme

Enver Bey bize Skoda Fabia 2 arabasında servis uyarısı ışığını nasıl resetleyebileceği konusunda destek istemiştir. Bizde ufak bir araştırma yaptık ve youtube’da güzel bir video anlatımını sizlere iletmek istedik. Elimizde imkan olsa Fabia 2 modeli bulup sizlere daha güzel bir anlatım sergilerdik.

Not: Aşağıdaki yöntemi deneyerek sonuç alırsanız bize yorum yazarak bildirebilirseniz çok memnun oluruz.

İlk olarak arabanın kontağı kapalı konumda olacaktır.

Aşağıdaki fotoğrafta gözüken tuşa basılı tutarak kontağı çeviriniz.

Son işlem olarak sağ tuşa basmayı bırakın ve soldaki tuşa basınız.

Bu işlemlerden sonra sıfırlama işlemi yapılmış olacaktır. Normal şartlarda arabanın yıllık bakımı yapıldıktan sonra araba ile ilgilen ustanın sıfırlaması gerekmektedir. Fakat unutanlar olduğu için ustaya geri gitmek yerine Fabia 2 servis sıfırlama konumuzun size faydası olacaktır.