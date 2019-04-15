Simple System Monitor: Android Kullanımınızı İzleme ve Hızlandırıcı Uygulaması

Mobil telefonunuzdaki veri kullanımlarını bir monitör üzerinden izleyebilirsiniz.

Bunu yaparken, aynı zamanda güç tüketimlerini ve pil sağlığınızı da kontrol altında tutarak telefonunuza bakım yapmanıza olanak tanıyan bir uygulama olan “Simple System Monitor” uygulamasından ve kullanımından bahsedeceğiz.

Simple System Monitor, Android cihazın CPU ve RAM kullanımını izler ve hangi uygulamaların fazla kaynak tükettiğini bu şekilde görmenizi sağlar. Bu sayede telefonunuzu optimize etmenize olanak sağlar.

Simple System Monitor uygulamasında, izleyebileceğiniz diğer bir veri türü ise, Pil sağlığı ve sıcaklığıdır, bu parametrelerde telefonunuzun daha verimli çalışması için kontrol altında tutulması gereken verilerdir.

Ayrıca ağ kullanımı ile ilgili olarak etkinlikleri de aynı şekilde izleyebilirsiniz ve kontrol altında tutabilirsiniz, bu sayede internet kullanımınızı kontrol altında tutarak veri kazancı sağlayabilirsiniz.

Simple System Monitor, cihazın, işlemci ve RAM kullanımını grafik olarak çizer ve aynı zamanda telefonunuzun önbelleğini ve RAM’ini temizleyen araçlar sunar, bu şekilde telefonunuz eskisine göre daha hızlı bir hale gelebilir.

Uygulamanın özelliklerinin tamamının kullanılabilmesi için telefonunuzun kök erişimine izin verilmesi gerekebilmektedir. Ancak uygulama son yapılan güncelleme sonrasında Android Oreo ve üzeri işletim sistemleri için, CPU kullanımını kısıtlayan bir güncelleme yayınlamış durumda.

Ancak bunun için uygulamada bir Beta sürümü yayınlayarak, Android Oreo ile çalışan ve Rootlanmış cihazlarda çalışabilen bir sürüm güncellemesi yayınlamış durumda.

Basit Sistem Monitörü, adından da anlaşılacağı gibi, Android cihazınız için temiz ve basit bir sistem izleme uygulamasıdır. Grafik olarak çeşitli sistem bileşenlerinin kullanımlarını gösterir.

Uygulamayı aşağıda yer alan link üzerinden indirebilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dp.sysmonitor.app&hl=en_US