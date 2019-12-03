SD Kart Görünmüyor Hatası Nasıl Çözülür?

Teknoloji her geçen gün daha da gelişerek ilerlemektedir. Son teknoloji cihazlarda bile meydana gelen basit çözümlü birkaç sorun vardır. Bu sorunların en başında SD kart görünmüyor hatası gelir. Basit ama etkili birkaç fikirle sorunu çözmek mümkündür.

Nasıl Çözülür?

Birçok insan SD kartını bilgisayarında veya telefonunda göremediği zaman verilerini kaybetmek istemese bile biçimlendirme seçeneğini kullanır. Biçimlendirmeden SD kartı görünür kılmak mümkündür.

Temizleme Yöntemi

SD kartın sarı çizgileri oldukça hassas alanlardır. En ufak bir darbede çizilir veya hasar görebilir. Üstündeki gözle görülemeyen küçük tozlar bile çalışma performansını etkiler hatta çalışmasını tamamen durdurabilir. Bu sebeple eğer SD kart görünmüyor hatası veriyorsa öncelikle ince şekilde kartın sarı alanları temizlenmelidir. Daha sonrasında ise kartın koyulacağı yuva, cisim sokulmadan peçete veya yumuşak bir bezle dikkatlice temizlenmelidir. Temizleme işlemi sırasında da kartın çizilme ihtimali vardır. Bu sebeple oldukça dikkatli ve özenli olunmalıdır.

CMD Yöntemi

Öncelikle SD kart bilgisayara takılır. Eğer kartta görünme hatası var ise bilgisayarda da gözükmeyecektir. Bu sebeple dosyalara bakmak yerine ilk yapılacak hamle başlat bölümünden ara kısmına gelmek olacaktır. Arama kısmına ‘cmd’ yazıp üstüne gelerek sağ tuşa basıp yönetici olarak çalıştır demek gerekir.

Cmd ekranı geldikten sonra chkdsk birim/f komutu çalıştırılır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken husus kart hangi sürücüde çalışıyorsa birimden sonraki kısma orası yazılmalıdır. Örneğin SD kart eğer G sürücüsünde çalışmaktaysa ‘g’ yazılmalıdır. Komut yazım işleminden sonra enter tuşuna basılarak işleme onay verilir. Birkaç dakika içerisinde işlem biter ve SD kart bu sırada başarıyla onarılır.

Biçimlendirme Yöntemi

Bütün seçenekleri yerine getirdikten sonra hâlâ aynı hatayı veriyorsa biçimlendirmek gerekecektir. İşlem, kart cihaza takılıyken kartın gözüktüğü sürücüye sağ tıklanıp biçimlendir tuşuna basılarak gerçekleşir. Bu işlem sonucunda karttaki bütün veriler silinecektir Biçimlendirme işlemi kart içerisindeki dosyaların gözükmesine engel olan virüsleri ortadan kaldırmak için en son seçenek olarak tercih edilir. Eğer biçimlendirme durumundan sonra bile SD kart hâlâ cihazlarda görünme sorunu yaşanıyorsa yeni bir kart almak gerekecektir.