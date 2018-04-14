Satranç oyununda kamera ve mesaj izni istemesi

Bir ziyaretçimiz Google Play Store’da Satranç oyunu indirmek istediğini, indirmeden önce kendisinden birçok izin istediğini fark etmiştir.

İzinleri kontrol ederken mesajlar ve kamera için izin istediğini görüp yüklememiştir. Hata yapıp yapmadığı konusunda bizden destek istemiştir.

Ziyaretçimizin yapmış olduğu bu hareket çok doğrudur. Basit bir satranç oyununun sizden istediği bu izinler tamamen gereksizdir. Oyunun altyapısını çalıştırmak için gerekli olan uygulama değildir. Açık açık bu telefon sizden istediği bu izinleri alıp telefonunuzdaki özel bilgilere ulaşmak amacındadır. Aslında hemen hemen hepimizin yapması gerek budur. Alakasız izinleri vererek telefonunuzdan verilerin alınmasına izin vermeyiniz. Bu oyun çok güzel, yada daha önce paralıymış bak bu sefer bedava veriyor deyip tak diye indirmeyin. İzinlere bir bakın ve az çok indireceğiniz uygulamanın yada oyunun ne amaçlı olduğunu basitçe anlayabilirsiniz.

Ziyaretçimiz bu oyunun adını malesef hatırlamadığını, eğer tekrar dikkat çekip hatırlarsa paylaşacağını da yazmıştır.

(No Ratings Yet)

(No Ratings Yet)