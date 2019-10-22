Sarsıcı ve güçlü: Xiaomi Mi 9T Pro özellikleri

Xiaomi Mi 9T Pro teknik özellikleri ve fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi’nin modelleri fiyat performans açısından uygun olduğu için çok tercih edilmektedir.

Xiaomi Mi 9T Pro ekran özellikleri: Bu modelde 6.39 inçlik 403 PPI Piksel yoğunluğunda AMOLED ekran tercih edildiğini görüyoruz. Bu ekran Corning Gorillas Glass 5 ile korunmaktadır. Ekran/Gövde oranına baktığımızda ise % 86.09’luk başarılı bir oran görüyoruz. Ekran teknoloji AMOLED olduğu için diğer modellere göre daha canlı bir ekran ve daha uzun giden bir şarj süresi elde edebilirsiniz.

Bu ekran büyüklüğünde olan telefonu 4000 mAh‘lık bir batarya desteklemektedir. 30 dakika içerisinde % 58 doluluk oranına ulaşıyorsunuz. Tabi bu hızlı şarj gücünü Qualcomm Quick Charge 4.0+ 27W ile almaktadır.

Xiaomi Mi 9T Pro kamera özellikleri: 48 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası etkileyici fotoğraflar çekmenizi sağlayacaktır. İkinci arka kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde bu kamera ile ekstra geniş açı özelliğine sahip oluyorsunuz. Üçüncü arka kamerası 8 MP’dir. Bu kamera ile otomatik odaklama, telephoto, F2.4 diyafram açıklığı, 2X optik zoom gibi birçok özellik telmektedir. Özçekim kamerası ise 20 MP’dir. Bu arada ön kamera ile Porte modunu kullanabileceğini hatırlatalım.

Xiaomi Mi 9T Pro performansı: Kamera donanımı gibi performans olarak üst segment bir telefon olduğunu direk göze batmaktadır. 2.84 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti yer alıyor. Grafik işlemcisi olarak Adreno 640 tercih edilmiştir. 6 GB RAM ile bu telefonun tökezlemesi dahi söz konusu olamaz. PUBG Mobile oyununu en yüksek grafik ayarlarında rahatlıkla oynayabilirsiniz. 128 GB’lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Xiaomi Mi 9T Pro hafıza kartı takılıyor mu diye soracak olursanız maalesef bu sorunun yanıtı hayır olacaktır. Aslında 128 GB oldukça yeterli bir alan olduğu için size depolama sorunu pek yaşatmayacaktır.

NFC ve radyo özelliği gibi diğer telefonlarda pek görmediğimiz bu özellikler ile rahatlıkla Amiral gemisi katili olduğunu dillendirebiliriz.

Xiaomi Mi 9T Pro fiyatı ise 4299 TL olarak raflardaki yerini almaktadır.