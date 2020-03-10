Samsung oyun ve uygulama izinlerini değiştirme

Google Play Store üzerinden indirdiğiniz uygulamalar ve oyunlar sizden birçok izin isteyebilmektedir.

Daha sonradan isterseniz bu izinleri değiştirebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse telefona basit bir araba yarışı uygulaması yüklediğiniz ve sizden konum izni istiyor. Bu oyunun sizin konumunuzla ne alakası var değil mi? İlk yüklerken izinlere değiştiremiyorsunuz. Yüklendikten sonra değiştirme şansınız bulunmaktadır.

Samsung kullanma kılavuzunda yazan bilgiyi aynen eklemek istedik.

Uygulama izni ayarlarınızı görüntülemek için, Ayarlar uygulamasını başlatın ve Uygulamalar üzerine dokunun. Bir uygulama seçin ve İzinler üzerine dokunun. Uygulamanın izinler listesini görüntüleyebilir ve izinlerini değiştirebilirsiniz. Uygulamanın izin ayarlarını izin kategorisine göre görüntülemek ya da değiştirmek için, Ayarlar uygulamasını başlatın ve Uygulamalar → Uygulama izinleri üzerine dokunun. Bir öge seçin ve izin verilecek uygulamaların yanındaki tuşlara dokunun.