Samsung Omnia Pro meşgulken aramayı aktif etme

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Bu yazımızda sizlere Samsung Omnia Pro modelinde arama bekletme ayarı nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek istedik.

Bu model piyasada pek bulunmuyor fakat biz yinede sitemizde olmasını istedik.

Arama bekletmeyi aktif etmediğiniz zaman siz telefon ile konuşurken başka kişiler sizi arayamaz. Acil bir durumda sizlere iletişim kuracaklara meşgul tonu vermemek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

İlk olarak Başlat tuşuna basın ve Ayarlar’a giriş yapınız. Bu bölümden sesli aramalara geçiş yapın ve Arama bekletme seçeneğini bulunuz.

“Arama bekletme”yi etkinleştirmek için kutucuğa hareket tuşu ile ok işareti koyduktan sonra bitti’ye basmanız yeterli olacaktır.

Samsung Omnia Pro hakkında bizlere sormak istediğiniz soru varsa yorum yazarak gönderebilirsiniz.