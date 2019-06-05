Samsung numara gizleme nasıl yapılır?

Bu sefer sizlere Samsung Galaxy A70 numara gizleme konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

Tabi sadece Galaxy A70 için değil, diğer Samsung modellerinde de uygulayabilirsiniz. Gizli numara ile arama artık günümüzde çok popüler değil fakat yine de kullanan çıkar ve internette araştırır diye açmak istedik.

İlk yöntem olarak herkesin bildiği üzere çevireceğiniz numaranın başına #31# yazıp numarayı çevirip aradığınız bir seferleriğine numaranız gizli olarak karşı tarafa gözükecektir.

Ben sürekli olarak gizli numaradan arama yapmak istiyorum diyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

– Telefon uygulamasını (numara çevirme) açınız.

– Ekranın en sağ üst köşesinde bulunan “üst üste 3 noktaya” basınız.

– Açılan ekranda “Ayarlar“a giriş yapınız.

– Daha sonra “Diğer Ayarlar” dan “Arayan Kimliğini Göster” basınız.

– Numarayı gizle seçeğine basmanız yeterli olacaktır.

Not: Artık günümüzde birçok telefon kullanıcısı gizli aramalara karşı numarasını kapatmaktadır. Mecburen numaranızı açıp aramanız gerekiyor. Bu özelliği kullanan sayısı oldukça fazla olduğu için numara gizleme dönemi neredeyse kapandı.0