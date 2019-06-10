İletişim bölümümüzdeki mail adresimize gelen iki soru dikkatimizi çekti.

Destek sorusunda Samsung kronometre nerede sorusunu cevaplamak istedik. Android işletim sistemindeki telefonlarda kronometre bölümü hemen hemen her modelde aynı yerdedir. Ekstradan Ayarlar bölümünden bir menü ile ulaşamıyorsunuz.

Telefonuzun ana ekranında yer alan saat bölümüne tıkladığınızda aşağıdaki fotoğraftaki gibi alan açılacaktır. Kronometre yazan yere tıklamanız yeterli olacaktır. Fotoğraf menüsü Xiaomi’ye aittir.Fakat diğer modellerde de hemen hemen aynıdır. Genellikle buradaki kronometre dikkatimizi çekmiyor. Genellikle alarm ayarlamak için giriyoruz ve görmüyoruz. Taki işimiz kronometreye kaldığı zaman bulmaya çalışıyoruz.

Not:Bu arada kronometre çalıştırdığınızda durdurup sayacı sıfırlayınız. Arka planda çalışmaya devam ederse siz anlamadan şarj süreniz çok kısa süre içinde bitecektir. Ayrıca xiaomi kronometre nerede sorusunuda cevaplamış olduk.