Samsung kilitlendi açılmıyor! Zorla yeniden başlatma

Samsung modellerinde telefonunuz kilitlendiyse ve telefonu yeniden başlatamıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır.

Akıllı telefonlarımız kilitlendiği zaman ilk olarak kapama düğmesi ile yeniden başlatmayı deneriz. Fakat bu işlem işe yaramadığı zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Samsung’larda zorla yeniden başlatma denilen bir özellik bulunmaktadır. Aslında hemen hemen birçok telefonda bu özellik yer almaktadır.

Zorla Yeniden başlatma nasıl yapılır?

Cihazınız donduysa ve yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmak için Yan tuş ile Ses Kısma tuşuna aynı anda 7 saniyeden uzun basın.

Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra telefonunuz yeniden başlayacaktır. Fakat sürekli olarak telefonunuz kilitleniyorsa farklı sorunlar olabileceğinizi unutmayınız.

Cihazı sıfırlama

Yukarıdaki yöntemlerle sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Ayarlar uygulamasını başlatın, Genel yönetim → Sıfırla → Fabrika ayarlarına sıfırla →Sıfırla → Tümünü sil üzerine dokunun. Fabrika verilerine sıfırlamadan önce, cihazda kayıtlı bütün önemli verilerin yedeklerini almayı unutmayın.