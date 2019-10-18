Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Akıllı saat modellerinde serilerinin sayısını arttıran Samsung’un, ana modelin dışında bir de Active serisini başlattığını gördük. Son olarak marka, Note 10 akıllı telefonlarının tanıtımı sırasında yeni akıllı saatleri Samsung Galaxy Watch Active 2 modelini tanıttı. Ülkemizde de satışa çıkan yeni akıllı saat modelinin özelliklerine ve bu saat için Türkiye satış fiyatına bakalım.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Tasarım

Tasarım kısmında başarılı bir model olan Active 2, tamamen dairesel tasarımla geliyor. Ekran kısmında tamamen dairesel bir tasarım karşımıza çıkıyor ve çerçevelerin inceltildiğini görüyoruz. İlk seri ile benzer bir tasarım kullanılıyor ancak ekran biraz daha geniş bir alana sahip.

Bunun dışında kasa malzemesi olarak ise çelik ve alüminyum olmak üzere iki farklı kasa malzemesi sunuluyor. Tabii ki çelik malzemede biraz daha yüksek bir fiyat sunulduğunu görüyoruz. Kasa boyutları kısmında da yine iki farklı kasa boyutu karşımıza çıkıyor.

İlk modelde kullanılan kasa boyutu 40 mm. İkinci bir seçenek olarak ise 44 mm kasa boyutunu tercih etmek mümkün. Kordon malzemesi de değişkenlik gösterebiliyor olsa da ana modelde silikon bir kordon kullanıldığını ekleyelim. Renk kısmında da siyah, açık mavi, pembe altın renkleri karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Ekran Özellikleri

Akıllı saatin ekranından söz ederek devam edelim. Burada iki farklı ekran boyutu karşımıza çıkıyor. Ana modelde 40 mm kasa kullanıldığı için ekran biraz daha küçük. Bu modelde 1.2 inçlik bir ekran boyutu karşımıza çıkıyor.

1.2 inçlik ekran boyutuna sahip olan ana model, 30 mm ekran genişliği ve 30 mm ekran yüksekliğine sahip. Zaten ekran tamamen dairesel. Bu modelin ekran çözünürlük değeri kısmında ise 360 X 360 piksel sunduğunu görüyoruz. Yine ekranda Super AMOLED paneller kullanılmış durumda. 16M renk desteği, Gorilla Glass DX+ ve sürekli açık ekran teknolojileri de yine dikkat çeken teknolojiler olarak öne çıkıyor.

44 mm Kasalı Modelin Ekranı

Biraz daha üst seviye bir model olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz 44 mm kasalı versiyonda ise ekran boyutu değişiyor. Ekran boyutu 1.4 inç olarak güncelleniyor. 34 mm ekran genişliği ve 34 mm ekran yüksekliği karşımıza çıkıyor. Çözünürlük değeri değişmiyor. 360 X 360 piksel çözünürlük değeri karşımıza çıkıyor. Geri kalan tüm ekran özellikleri de ana modeldekiyle aynı.

Teknik Özellikleri Neler?

Gelelim saatin teknik özellikleri kısmına. Teknik özelliklerde de amiral gemisi modeli olarak gösterebileceğimiz bir akıllı saat karşımızda. İşlemci kısmında Samsung Exynos 9110 işlemcileri kullanılıyor. 768 MB RAM kullanılan akıllı saat, 4 GB depolama alanına da sahip. 1.15 GHz saat hızına sahip olan işlemcilerin genel olarak başarılı değerleri olduğunu da belirtelim.

İşlemcilerden, işletim sistemine geçtiğimiz zaman Samsung’un imzasını taşıyan Tizen 4.0 serisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Tizen 4.0 hem uygulamaları hem de Samsung arayüzlerini destekliyor.

Dayanıklılık Saatin dayanıklılık kısmında tüm spor aktivitelerinde uyum sağlayacak yapısı var. IP68 sertifikasına sahip olan model 5 ATM basınca kadar suya dayanıklılık gösteriyor. Ayrıca askeri standartlara sahip sağlamlık sertifikasının sunulduğunu belirtelim. Bu sayede saat, düşmelere ve darbelere karşı da koruma sunuyor.

İşlevsel Özellikler

Samsung Galaxy Watch Active 2 modelinin işlevsel özellikler konusunda iddialı bir akıllı saat. Bu modelde gelişmiş kalp ritim izleme sensörü bulunuyor. Sensör sayesinde aktif kalori takibi, çoklu spor takibi, hareketsizlik uyarı takibi gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ayrıca saat üzerinde Spotify, YouTube gibi uygulamalar da bulunmakta.

Uyumluluk ve Pil

Son olarak Samsung Galaxy Watch Active 2 akıllı saat modellerinin hangi cihazlarla uyumlu olduğunu belirtelim. Saatin kullanımı için akıllı telefonunuzun en az 1,5 GB RAM miktarına sahip olması gerekiyor.

Bunun dışında Android 5.0 ve üzeri ya da iOS 9.0 ve üzeri işletim sistemi kullanmanız lazım. Pil kısmına geçtiğimiz zaman, 247 mAh değerinde pilleri görüyoruz. Kablosuz şarj özelliği bulunan saat, iddialı bir pil kullanım ömrü sunuyor.

Fiyatlar

Kısa süre önce ülkemizde de satışa çıkan Watch Active 2 için fiyatları değişiyor. Kasa tipine göre farklı fiyatlar var.

Alüminyum kasa: 40 mm 1599 TL – 44 mm 1799 TL

Çelik Kasa: 40 mm 2299 TL – 44 mm 2499 TL.