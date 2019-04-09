Samsung Galaxy S6 Edge Plus’da Yaşanan 6 Potansiyel Sorun ve Çözümleri

Gelişen teknoloji ile hayatımıza her geçen gün yeni telefon modelleri katılıyor.

Her telefon birbirinden farklı özelliklerini bizlere sunuyor. Fakat teknoloji harikası bu telefonlar sorun vermeye başlıyor. Samsung Galaxy S6 Edge Plus modeli birbirinden farklı sorunlar veriyor. Aşağıdaki yazıda bu sorunları tek tek inceleyelim.

Hızlı Ayar Sorunu

Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlarında genelde gözlenen bir sorundur. Hızlı ayar menüsü seçimi yapıldığında eksik uygulamalar çıkıyor.

Hızlı Ayar Sorunu Çözümü

Bazı Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlarda hızlı ayar sorunu kronik olmuş durumdadır. Yalnızca bir çözümü vardır. Samsung uygulama mağazasından QuickPanel Restore adlı programı indirin. Restore butonuna basın ve sorun telefonunuzdan kaybolsun.

Çalışmayan Menü Butonu

Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlarla beraber ortaya çıkan stok uygulamalar bazen menü butonuna basıldığında iş görmemektedir.

Çalışmayan Menü Butonu Çözümü

Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazda menü butonu çalışmıyor ise geri tuşuna basılı tutmak işe yarayabiliyor. Telefona gelen güncellemeleri yapmak önemlidir.

Hızlı Sarjın Çalışmaması

Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlar normal durumda yaklaşık 90 dakika içerisinde tamamen şarj olur. Bazı cihazlar bu durumun tam aksi görülebilir.

Hızlı Şarjın Çalışmamasının Çözümü

Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlarda hızlı şarjın çalışmaması, donanım ile alakalıdır. Sorunun şarj kablosundan kaynaklandığı düşünülüyor. Cihazlar fabrika çıkışı yapılırken yanlış USB kablosu kullanılmış. En kolay ve pratik çözüm yeni bir şarj kablosu edinmektir.

Samsung Galaxy S6 Edge Plus Donuyor ve Sonra Kapanıyor

Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlarda diğer bir sorun komutları almaması ve donup kapanmasıdır.

Donup ve Sonra Kapanmasının Çözümü

İlk yapılacak işlem telefonu yeniden başlatmaktır. Gelen güncellemeleri bekletmeden yapmak bu sorunu bir nebze de olsa azaltır. Eğer bu durumla sürekli karşılaşıyor iseniz güvenli modu kullanın.

Titreşim Ve Hayalet Bildirim

Bazı Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlar, kullanıcıdan hem habersiz sinyal hem de titreşim veriyor.

Titreşim Ve Hayalet Bildirim Çözümü

Ayarlar bölümünde bulunan bildirim ayarına girip aktif olup olmadığına bakın. Bildirimleri kapatırsanız sorun çözülür.

İnternete bağlanamama

Bazı Samsung Galaxy S6 Edge Plus cihazlar da kablosuz yani Wi-Fi bağlantıda sorunlar oluşuyor.

İnternete bağlanamama Çözümü

Gelişmiş ayarlardan Wi-Fi bağlantı seçeneğinde otomatik opsiyon ayarını 2.4 GHz yapın. Kolaylıkla sorun çözülecektir.