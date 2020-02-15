Samsung Galaxy S20 teknik özellikleri ve yorumları

Samsung, yeni amiral gemisi modeli Galaxy S20 modelini resmi olarak tanıttı. Uzun zamandır heyecanla beklenen Galaxy S20 teknik özelliklerine bakmak istiyoruz.

Galaxy S20 ekran özellikleri

Samsung Galaxy S20 modeli 6.2 inçlik oldukça büyük bir ekrana sahiptir. 563 PPI Piksel yoğunluğunda Dynamic AMOLED ekran teknolojisi kullanılmıştır. Ekran/Gövde oranı ise % 88.38 oranındadır. Corning Gorilla Glass 6 ile AMOLED ekran korunmaktadır.

6.2 inçlik ekrana büyüklüğünü 4000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. İlk baktığınızda düşük gibi gelebilir. Her batarya kapasitesi yüksek olan modellerin şarjı uzun gidecek diye bir şart yoktur. İşlemci ve kullanılan ekran teknolojisi şarj süresini uzatmaktadır. Bu model AMOLED ekran olduğu için şarj süresinde sıkıntı çekmeyeceksiniz. Hızlı şarj özelliği 45w ile sağlanmaktadır. Bataryasının değişmediğini hatırlatalım.

Galaxy S20 Performansı nasıl?

Bu modelde 2.73 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Samsung Exynos 990 yonga seti bulunmaktadır. Grafik işlemcisi olarak Mali G77 yer almaktadır. 8 GB RAM ile bu modelde herhangi bir yavaşlama yada oyun oynarken takılma gibi bir durum söz konusu olamaz. 128 GB dahili depolama hafızası bulunuyor. Galaxy S20 microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı evet olacaktır. Hafıza kartı ile kapasitesini 1 TB’a kadar artırabilirsiniz.

Galaxy S20 kamera özellikleri

12 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor ve optik görüntü sabitleyici özelliğide bulunmaktadır. F1.8 diyafram açıklığında ve bu kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kayıt yapabilirsiniz.

İkinci arka kamera 12 MP çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. İkinci arka kamera ile eksra 120 derece geniş açısına sahip oluyorsunuz.

Üçüncü arka kamera 64 MP çözünürlüğünde ve F2.0 diyafram açıklığına sahiptir. Üçüncü arka kamera ile optik görüntü sabitleyici özelliği ve 3X optik zoom özelliği gelmektedir. Ayrıca otomatik odaklama, telephoto özellikleri de gelmektedir.

Özçekim kamerası 10 MP çözünürlüğünde ve F2.2 diyafram açıklığa sahiptir.

Galaxy S20 diğer özellikler

NFC, Suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunmaktadır.

Galaxy S20 Türkiye Fiyatı

Samsung Galaxy S20 modeli 6 Mart 2020 günü satışa çıkacak. Samsung resmi internet sitesinde ön sipariş alımları başladı. Samsung resmi internet sitesindeki ön sipariş fiyatına baktığımızda Samsung Galaxy S20 modeli 7.799 TL’den satıldığını görüyoruz.