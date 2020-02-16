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Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Ultra kılıf çeşitleri

tarafından 16 Şubat 2020 Tarihinde eklendi

Samsung, üç farklı amiral gemisi modelini tanıttı. Galaxy S20, Galaxy S20 plus ve Galaxy S20 Ultra modelleri tanıtıldı. Bu telefonlar oldukça teknolojik ve kibar telefonlardır. Kimse bu modelleri düşürmek istemeyecektir. Mecburen Galaxy S20 kılıf çeşitlerine göz atmanız gerekmektedir.

Samsung resmi internet sitesine girdiğimizde Galaxy S20 kılıf çeşitlerinin yayınlandığını görüyoruz. 7 farklı Galaxy S20 kılıf çeşitlerini sizlere yazmak istedik.

Galaxy S20 Smart LED View Kılıf

Bu kılıf modeli teleofnu tamamen korumaktadır. Bildirim ve saati kılıf üzerinde görebilmektesiniz. Gösterişi sevenlerin ilgisini çekmektedir. fiyatı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Galaxy S20 Smart Clear View kılıf

Bu kılıf oldukça gösterişli diyebiliriz. Özeli bir kullanıcı arayüzü sayesinde telefonun kapağını açmadan birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer piyasada görebileceğiniz modellerdir.

Daha fazla modellerine aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz. Kılıf fiyatlarında ekstra bilgi olursa bu sayfa üzerinden sizlere ileteceğiz.

https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-s20/accessories/

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