Samsung Galaxy S20 FE özellikleri

Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy S20 FE modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Samsung Galaxy S20 FE’de 6.5 inçlik Süper AMOLED ekran bulunmaktadır. 407 PPI Piksel yoğunluğundaki ekran ile çok kaliteli bir çözünürlük elde edebilirsiniz. Ekran/Gövde orani ise % 85.52’dir. 4500 mAh’lık 25W hızlı şarj destekli güçlü bir bataryası bulunmaktadır. Kablosuz şarj özelliği 10W gücündedir.

Samsung Galaxy S20 FE’de 12 MP arka ana kamera, 12 MP ikinci arka kamera, 8 MP çözünürlüğünde 3. arka kamera yer almaktadır. Selfie kamerası ise 32 MP’dir.

Galaxy S20 FE performansına geçtiğimizde ise 2.73 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli yonga seti bulunuyor. 6 GB RAM ile oldukça hızlı bir performans elde edebilirsiniz. Grafik işlemcisi olarak Mali-G77 tercih edilmiş. 1 TB’a microSD hafıza kartı ile ulaşabilirsiniz. Dahili depolama hafızası 128 GB’dır.

Suya ve toza karşı dayanıklılık, NFC ve parmak izi okuyucusu özellikleri de bulunmaktadır.