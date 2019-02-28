Samsung Galaxy S10 kılıfları

Samsung Galaxy S10e, S10 ve Galaxy S10+ kılıfları Samsung’un resmi internet sitesinde yayınlandı. Bildiğiniz üzere bu telefonların fiyatları 7000 TL üzeri olacağı için çok dikkatli korumanız gerekmektedir. Özellikle ekranına gelecek olan bir darbe size ikinci bir telefon parası verdirmek zorunda bırakabilir.

Samsung resmi internet sitesinde orjinal Galaxy S10e, S10 ve Galaxy S10+ kılıflarına baktığımızda klasikleşmiş olan kılıf modellerini görmekteyiz.

Galaxy S10 Clear View Kılıf

Bu kılıf modeli birçok kullanıcının tercih ettiği bir modeldir. Neden derseniz kılıf açmaya gerek duymadan hemen hemen bütün bildirimler bu kılıf üzerine gelmektedir.

Galaxy S10 LED kılıf

Bu kılıfı genellikle karizmatik olduğu için tercih edenlerin sayısı oldukça fazladır. Kılıf kapağına gelen saat görüntüsü oldukça başarılı bir kullanım hissi yaratmaktadır.

Galaxy S10 deri kılıf

Ben gösterişten çok kaliteye önem veriyorum diyorsanız bu S10 deri kılıf size göre diyebiliriz. Dana derisi ve alüminyum tuşlarla telefonu hem şık bir görünüme hem sağlam bir korumaya içerisine alabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10 silikon kılıf

Uygun fiyat ve telefonun yan ile arka taraflarını korumak istiyorsanız silikon kılıf size göredir. Tabi sağlam bir ekran koruyucu almanız gerekecektir. Neden derseniz silikon kılıf maalesef ekranı korumamaktadır.

Samsung Galaxy S10 kılıflarının Türkiye satış fiyatları henüz açıklanmadı. Fakat ortalama olarak 99 TL ile 299 TL aralığında olacağını düşünüyoruz.